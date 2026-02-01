Сътресение в Панатинайкос! Грандът със сензационно поражение в Гърция, босът на клуба побесня

Гръцкият колос Панатинайкос претърпя сензационно поражение в местното първенство. Тимът от Атина загуби като гост от бившия тим на Александър Везенков Арис с 95:102 след продължение (в редовното време 87:87) в среща от 17-ия кръг на Баскет лига.
Воденият от Ергин Атаман отбор губеше със 7 точки преди началото на последната четвърт, но все пак успя да навакса изоставането си в резултата и да се добере до добавено време. В продължението обаче домакините от Солун пречупиха именития си съперник и постигнаха авторитетна победа, след която са с баланс 8-7 на петото място в класирането.
Загубата пък усложнява нещата за Панатинайкос, чиито шансове да завърши редовния сезон на първо място значително намаляха след този изненадващ резултат. Кендрик Нън и компания са твърдо на второто място, но вече с две поражения, като имат и 14 победи. Шампионът и лидер Олимпиакос е на върха с 16-0 и е все по-близо до домакинско предимство пред големия си съперник за плейофите.
Илайджа Митру-Лонг създаде много проблеми на отбраната на ПАО днес със своите 24 точки, а 19 добави Амин Нуа, който грабна и 10 борби. Брайс Джоунс добави 16 точки за Арис.
За Панатинайкос Хуанчо Ернангомес записа дабъл-дабъл с 16 точки и 11 борби, а ТиДжей Шортс реализира 16 точки в отсъствието на голямата звезда на тима Кендрик Нън, който продължава да се възстановя от контузия в глезена.
Собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос пък напомни за буйния си нрав с публикация в социалните мрежи. Скандалният бос не скри възмущението и яда си от поражението и дори призова целия треньорски щаб да подаде оставка, като пожела същото да сторят и играчите.
Това сътресение в Панатинайкос идва броени дни преди важния домакински мач с Реал Мадрид в Евролигата във вторник.
Снимки: Imago