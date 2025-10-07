Популярни
Крис Джоунс: Очакваме страхотна атмосфера с много енергия

  • 7 окт 2025 | 21:01
  • 253
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив се изправя срещу Макаби Тел Авив в дерби от третия кръг на Евролигата. Мачът е утре от 21:05 ч. в "Арена София", а преди това баскетболистът на "червено-белите" Крис Джоунс говори пред медиите.

- Крис, не знам дали осъзнаваш колко исторически е този мач, разбираш ли колко исторически е този двубой?
- Бил съм в такива двубои. Знам какъв е зарядът в тях. Първа битка в Евролигата и очакваме страхотна атмосфера с много енергия!

- Бил си и от “жълтата” страна, а сега си от “червените”. Коя страна ти харесва повече?
- Тази ми харесва много повече. Развълнувани сме и сме готови за утре!

- Имаше много добри изяви в миналите мачове. Утре как ще се справиш?
- Имам много добри съотборници, които ме подкрепят. Печелим, независимо от индивидуалната ми игра. Това е най-важното и утре трябва да влезем със същата нагласа, но с малко повече енергия от обикновено и да сме по-бързи в началото.

- Попитахме Томър как е обяснил на новите играчи колко важен е мачът утре. Ти каза ли нещо на по-новите, за да им разясниш колко важна е срещата?
- Сигурен съм, че те сами усещат енергията и разбират какво се случва. Това е първото дерби в Евролигата. Няма какво да се подготвяш, то се усеща.

16 Тренировка на Апоел Тел Авив 16 Тренировка на Апоел Тел Авив

- По-стресиращо ли е, когато сте в серия от две победи и ви считат за фаворити?
- Не мисля. Ще продължим да играем и да изпълняваме плана, както правим досега. Продължаваме да правим това, което правим най-добре. Само така можем да си дадем шанс да спечелим мача.

