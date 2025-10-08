Популярни
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 163
  • 0

Апоел Тел Авив посреща тази вечер в 21:05 часа Макаби Тел Авив в “Арена София” в израелско дерби от третия кръг на Евролигата.

Играещият домакинските си срещи на българска земя дебютант в Евролигата Апоел е временен лидер в класирането на най-престижния баскетболен клубен турнир на Стария континент. През миналата седмица воденият от гръцкия специалист Димитрис Итудис тим срази убедително Барселона в първия кръг, именно в родната столица, а след това надви като гост и силния тим на Анадолу Ефес.

Макаби Тел Авив е на другия полюс, като е с две поражения до момента. Отборът първо загуби като гост от Анадолу Ефес, а след това преклони глава и пред Париж в зала “Александър Николич” в Белград, където Макаби играе този сезон домакинските си мачове.

Дербито в зала “Арена София” ще бъде и един от най-интересните сблъсъци в третия кръг на Евролигата. Програмата за кръга включва и още един двубой между отбори от една държава - в петък Барселона посреща съперника си от испанската Лига Ендеса Валенсия.

