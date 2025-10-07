Звездите на Апоел с последно занимание преди втория си мач от Евролигата в София

Отборът на Апоел Тел Авив направи последното си занимание преди дербито с Макаби Тел Авив от третия кръг на Евролигата. Срещата е утре от 21:05 ч. в "Арена София", а преди това екипът на Sportal.bg отново бе в спортното съоръжение.

Старши треньорът на "червено-белите" Димитрис Итудис ще разчита на същите баскетболисти, които изковаха първите два успеха в "турнира на богатите", като от състава отново липсват Ям Мадар и Бруно Кабокло.

Очаква се фенове на двата отбора да подкрепят любимците си в залата, като на този етап са продадени около 4000 билета за двубоя.

Припомняме ви, че Апоел е лидер в класирането в Евролигата с два успеха от два мача. Израелският гранд първо се справи като домакин с Барселона (103-87), а след това като гост надви и Анадолу Ефес (87-81) в мач, играл се в Подгорица.

