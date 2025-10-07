Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Звездите на Апоел с последно занимание преди втория си мач от Евролигата в София

Звездите на Апоел с последно занимание преди втория си мач от Евролигата в София

  • 7 окт 2025 | 20:41
  • 541
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив направи последното си занимание преди дербито с Макаби Тел Авив от третия кръг на Евролигата. Срещата е утре от 21:05 ч. в "Арена София", а преди това екипът на Sportal.bg отново бе в спортното съоръжение.

Старши треньорът на "червено-белите" Димитрис Итудис ще разчита на същите баскетболисти, които изковаха първите два успеха в "турнира на богатите", като от състава отново липсват Ям Мадар и Бруно Кабокло.

Очаква се фенове на двата отбора да подкрепят любимците си в залата, като на този етап са продадени около 4000 билета за двубоя.

16 Тренировка на Апоел Тел Авив 16 Тренировка на Апоел Тел Авив

Припомняме ви, че Апоел е лидер в класирането в Евролигата с два успеха от два мача. Израелският гранд първо се справи като домакин с Барселона (103-87), а след това като гост надви и Анадолу Ефес (87-81) в мач, играл се в Подгорица.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Евролига

Еван Фурние под въпрос за Олимпиакос срещу Дубай

Еван Фурние под въпрос за Олимпиакос срещу Дубай

  • 7 окт 2025 | 16:19
  • 665
  • 0
В Израел: Над 1000 фенове на Апоел пристигат в София за дербито с Макаби от Евролигата

В Израел: Над 1000 фенове на Апоел пристигат в София за дербито с Макаби от Евролигата

  • 7 окт 2025 | 14:33
  • 4106
  • 0
Босът на Апоел с интересно разкритие за една от звездите на отбора

Босът на Апоел с интересно разкритие за една от звездите на отбора

  • 7 окт 2025 | 14:09
  • 651
  • 0
От Апоел с емоционално послание към българските баскетболни фенове

От Апоел с емоционално послание към българските баскетболни фенове

  • 5 окт 2025 | 19:37
  • 25028
  • 23
Важен играч на Барса аут за 3 седмици

Важен играч на Барса аут за 3 седмици

  • 4 окт 2025 | 21:11
  • 778
  • 0
Джордан Нвора - светлината в тунела за Цървена звезда, ето кой е MVP на втория кръг на Евролигата

Джордан Нвора - светлината в тунела за Цървена звезда, ето кой е MVP на втория кръг на Евролигата

  • 4 окт 2025 | 20:19
  • 1216
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 4877
  • 12
Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

  • 7 окт 2025 | 20:32
  • 2951
  • 1
Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 17232
  • 31
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 47090
  • 42
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 6339
  • 9
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 13535
  • 6