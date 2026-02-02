Обрадович разкри причината за раздялата на Звезда и Греъм

Старши треньорът на Цървена звезда Саша Обрадович хвърли светлина върху раздялата на сръбския гранд с американския гард Девонте Греъм - решение, което бе оповестено на 31 януари.

В Евролигата Греъм изигра седем мача, като средно записваше по 3 точки, 1,3 борби и 1,1 асистенции на мач. Що се отнася до Адриатическата лига, там бившият 34-и избор в драфта на НБА беше малко по-ефективен с 5,2 точки и по 1,2 асистенции и откраднати топки.

Преди мача с Апоел Тел Авив, треньорът на "червено-белите", Саша Обрадович, разкри причините, поради които Греъм вече не е част от отбора.

"Това е минало, не е клубна идея, той реши да прекрати сътрудничеството, не беше доволен, което е логично. Клубът нямаше причина да не му съдейства. Първо и основно, той дойде като плеймейкър, а аз го виждах като стрелящ гард. Няма да има нови попълнения, защото Звезда вече не може да регистрира нови играчи за Евролигата", обясни треньорът на тима Саша Обрадович.

Звезда се намира на девето място в таблицата на Евролигата с 15 победи и 10 загуби.

Снимки: Imago