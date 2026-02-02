Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Обрадович разкри причината за раздялата на Звезда и Греъм

Обрадович разкри причината за раздялата на Звезда и Греъм

  • 2 фев 2026 | 16:33
  • 145
  • 0
Обрадович разкри причината за раздялата на Звезда и Греъм

Старши треньорът на Цървена звезда Саша Обрадович хвърли светлина върху раздялата на сръбския гранд с американския гард Девонте Греъм - решение, което бе оповестено на 31 януари.

В Евролигата Греъм изигра седем мача, като средно записваше по 3 точки, 1,3 борби и 1,1 асистенции на мач. Що се отнася до Адриатическата лига, там бившият 34-и избор в драфта на НБА беше малко по-ефективен с 5,2 точки и по 1,2 асистенции и откраднати топки.

Преди мача с Апоел Тел Авив, треньорът на "червено-белите", Саша Обрадович, разкри причините, поради които Греъм вече не е част от отбора.

"Това е минало, не е клубна идея, той реши да прекрати сътрудничеството, не беше доволен, което е логично. Клубът нямаше причина да не му съдейства. Първо и основно, той дойде като плеймейкър, а аз го виждах като стрелящ гард. Няма да има нови попълнения, защото Звезда вече не може да регистрира нови играчи за Евролигата", обясни треньорът на тима Саша Обрадович.

Звезда се намира на девето място в таблицата на Евролигата с 15 победи и 10 загуби.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Сътресение в Панатинайкос! Грандът със сензационно поражение в Гърция, босът на клуба побесня

Сътресение в Панатинайкос! Грандът със сензационно поражение в Гърция, босът на клуба побесня

  • 1 фев 2026 | 19:35
  • 25922
  • 5
Фурние впечатли с фланелка при заминаването на Олимпиакос за Дубай

Фурние впечатли с фланелка при заминаването на Олимпиакос за Дубай

  • 1 фев 2026 | 18:38
  • 1488
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда излъгаха Дубай в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда излъгаха Дубай в Белград

  • 30 яну 2026 | 23:08
  • 4469
  • 2
Собственикът на Апоел заплаши всички в клуба: Това не може да продължава!

Собственикът на Апоел заплаши всички в клуба: Това не може да продължава!

  • 30 яну 2026 | 16:52
  • 2770
  • 2
Итудис: Нямам отговор защо се случи това, особено у дома

Итудис: Нямам отговор защо се случи това, особено у дома

  • 30 яну 2026 | 16:11
  • 1592
  • 1
Везенков показа, че баскетболът е повече от спорт

Везенков показа, че баскетболът е повече от спорт

  • 30 яну 2026 | 12:06
  • 1565
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 9745
  • 42
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 17220
  • 36
Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

Трансферният прозорец затваря, следете последните сделки тук!

  • 2 фев 2026 | 16:07
  • 52509
  • 12
Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

Ботев (Пд) скочи на Левски и БФС: Призоваваме Георги Иванов да въведе ред в работата на подчинените си комисии

  • 2 фев 2026 | 16:01
  • 2427
  • 12
Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство

  • 2 фев 2026 | 10:53
  • 20670
  • 9
Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

Ливърпул спечели битката за един от най-перспективните защитници в Европа

  • 2 фев 2026 | 09:18
  • 22042
  • 12