Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

Вторият във временното класиране на Евролигата Олимпиакос гостува днес на Дубай в първия мач от 26-ия кръг на Евролигата. Срещата започва в 18:00 часа наше време. Александър Везенков и компания са с 16 победи и 8 загуби, а пред тях в момента е само действащият шампион Фенербахче с баланс 17-7. Дубай е 13-и с 11 победи и 14 загуби.

Олимпиакос вече победи веднъж новака в турнира - още в началото на сезона, на 10 октомври в Пирея - 86:67. Тогава Саша Везенков направи страхотен мач с 25 точки и 11 борби за КПД от 35. Българският ас би трябвало да е свеж тази вечер, тъй като не игра поради наказание в последния мач на тима в гръцкото първенство през изминалия уикенд.

Воденият от Йоргос Барцокас гръцки гранд е в серия от 5 поредни победи и е спечелил 8 от последните си 9 срещи в Евролигата. Това е в унисон с брилянтната форма на Везенков, който отново е водещ претендент за MVP на редовния сезон на Евролигата.

Везенков преди мача с Дубай: Трябва да сме особено внимателни, те са много талантлив отбор

Дубай измъчи като гост Барселона и Цървена звезда в последно време, а освен това срази с 20 точки разлика Париж във френската столица, така че звездите на Олимпиакос едва ли ще излязат на терена тази вечер с мисълта за разходка в парка.

В същото време треньорът на Дубай Ивица Големац не може да разчита на Мам Жайте, Бууги Елис и Нейт Мейсън, които са извън строя, а под въпрос са Филип Петрушев, Бруно Кабокло, Давис Бертанс и Коста Кондич.

Олимпиакос пък ще бъде без трайно контузените Мустафа Фал, Кийнън Еванс и Монте Морис, а все още се възстановяват от различни травми капитанът Костас Папаниколау и френският гард Франк Нтиликина.

Следвай ни:

Снимки: Imago