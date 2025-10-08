Популярни
Хамилтън с уникално постижение в Гран При на Сингапур

  • 8 окт 2025 | 14:01
  • 271
  • 0

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън записа интересно постижение в Гран При на Сингапур - британският пилот на Ферари постигна най-бързата, а след това и най-бавната обиколка в хода на състезанието.

С меките сликове малко преди края на надпреварата Люис летеше по трасето и записа най-бързия тур за 1.33,808 минути. Малко по-късно, когато се появиха сериозни проблеми със спирачките, всъщност предната лява спирачка на Хамилтън изобщо не работеше, той рязко свали темпото и на няколко пъти излезе извън трасето, което му донесе 5 секунди наказание. Докато се бореше с тези трудности Хамилтън записа и най-бавната обиколка в Гран При на Сингапур - 2.08,668 минути. Разликата между двете обиколки е 34,140 секунди.

Минарди: Ферари вече е №4 във Формула 1
Минарди: Ферари вече е №4 във Формула 1

В неделя Хамилтън подобри и рекорд на Михаел Шумахер от 2006 година - британецът вече е постигнал най-бързи обиколки в 16 поредни сезона във Формула 1. А Михаел направи това в 15 поредни кампании.

Норис: Няма промяна, битката за титлата продължава
Норис: Няма промяна, битката за титлата продължава
 Люис Хамилтън подобри още един рекорд на Михаел Шумахер
Люис Хамилтън подобри още един рекорд на Михаел Шумахер
Снимки: Gettyimages

