Хамилтън с уникално постижение в Гран При на Сингапур

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън записа интересно постижение в Гран При на Сингапур - британският пилот на Ферари постигна най-бързата, а след това и най-бавната обиколка в хода на състезанието.
С меките сликове малко преди края на надпреварата Люис летеше по трасето и записа най-бързия тур за 1.33,808 минути. Малко по-късно, когато се появиха сериозни проблеми със спирачките, всъщност предната лява спирачка на Хамилтън изобщо не работеше, той рязко свали темпото и на няколко пъти излезе извън трасето, което му донесе 5 секунди наказание. Докато се бореше с тези трудности Хамилтън записа и най-бавната обиколка в Гран При на Сингапур - 2.08,668 минути. Разликата между двете обиколки е 34,140 секунди.
В неделя Хамилтън подобри и рекорд на Михаел Шумахер от 2006 година - британецът вече е постигнал най-бързи обиколки в 16 поредни сезона във Формула 1. А Михаел направи това в 15 поредни кампании.
Снимки: Gettyimages