Люис Хамилтън подобри още един рекорд на Михаел Шумахер

  • 7 окт 2025 | 12:05
  • 763
  • 0

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън завърши Гран При на Сингапур с 5-секундно наказание и 8-о място в крайното класиране, но въпреки това успя да подобри рекорд на Михаел Шумахер, който стоеше недокоснат от 2006 година насам.

В Сингапур Люис записа най-бързата обиколка в хода на състезанието, като постави нов рекорд в това отношение - Хамилтън вече има 16 поредни сезона във Формула 1, в които е постигал най-бързи обиколки в състезанията. Досегашният рекорд беше на Шумахер - 15 поредни години между 1992 и 2006.

Рекордната серия на Хамилтън стартира през 2010 година, а общо той има 18 сезона във Формула 1, в които е записвал най-бързи обиколки. Единственият сезон, в който той няма най-бързи обиколки е 2009 година.

Но Шумахер все още държи рекорда за най-много на брой най-бързи обиколки - 77, докато тази на Хамилтън в Сингапур беше №68 за него. Сред действащите пилоти във Формула 1 най-близо до тези постижения е само Макс Верстапен с 35 най-бързи обиколки.

Снимки: Gettyimages

