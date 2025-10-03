Роналд Куман повика дебютант в състава на "лалетата"

Популярни
  • 3 окт 2025 | 16:59
  • 515
  • 0
Роналд Куман обяви състава си за предстоящите квалификации за Световното първенство. Изненадващо е включването на дебютанта Мекс Меердинк от АЗ Алкмаар.

22-годишният нападател отдавна е смятан за голям талант и сега получава възможност да се докаже и на най-високо ниво. Докато в Алкмаар дълго време трябваше да се бори за място с Трой Парот, но Меердинк вече е титуляр поради контузията на своя колега.

Националният отбор на Нидерландия има два важни мача този месец. Първо "лалетата" пътуват до Малта в четвъртък, 9 октомври. Три дни по-късно ги очаква домакински мач срещу Финландия на разпродадения "Йохан Кройф Арена“. Това ще бъде първият път от почти година, в който "оранжевите" ще играят там.

