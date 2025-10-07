Верстапен разказа за проблемите, с които се е борил в Сингапур

Макс Верстапен успя да се пребори за второто място в Гран При на Сингапур, като не позволи на Ландо Норис да го атакува, а още в началото стана ясно, че няма темпо да гони лидера Джордж Ръсел, който беше начело от старта до финала.
Макс разказа за множеството проблеми, с които е трябвало да се справят той и екипът му в хода на състезанието.
„Рискувахме с меките гуми за старта – обясни Макс. – Това беше заради факта, че на старта сцеплението със средно твърдите беше много ниско и ние искахме да пробваме нещо по-различно. Но това не се получи и първата серия обиколки се превърна в оцеляване до бокса, за да запазя гумите цели. Затова и трябваше да сложим твърдите гуми малко по-рано, но истинските проблеми бяха другаде.
„Имахме много проблеми с превключването на предавките, както във възходящ, така и в низходящ ред. Задницата на колата беше много нервна, всичко това направи състезанието ми доста трудно.“
Макс се оплака и от промяна в поведението на колата при превключване на предавките в низходящ ред, а промяната на баланса е довела до поява на презавиване.
„Също така много често блокираха и гумите на спиране – допълни Верстапен. – Беше по-скоро оцеляване и битка да задържа второто място.“
Снимки: Gettyimages