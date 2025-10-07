Популярни
Вход / Регистрирай се
Тото Волф иска Формула 1 да се върне в Южна Корея

  • 7 окт 2025 | 16:02
Шефът на Мерцедес Тото Волф предложи Формула 1 да се върне в Южна Корея, където световният шампионат имаше състезания между 2010 и 2013, но след това промоутърът се отказа от надпреварата по финансови причини.

“На този пазар Формула 1 не е представена отдавна, но световният шампионат се разви много сериозно в последните 10 години, особено сред младата аудитория. Най-бързо се развива една интересна група - младите жени между 15 и 24 години, които са много активни в социалните мрежи”, обясни Волф.

“В Южна Корея социалните мрежи са много популярни и затова ще е страхотно, ако успеем да се върнем там и да демонстрираме как се е променила Формула 1 в последните 10 години.

“Стефано Доменикали винаги търси баланс при съставянето на календара. Трябва да се отчитат очевидните търговски фактори, но трябва да гледаме и дългосрочното планиране. Според мен, Формула 1 все още не е достатъчно добре представена в Източна Азия.”

Снимки: Gettyimages

