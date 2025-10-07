Тото Волф иска Формула 1 да се върне в Южна Корея

Шефът на Мерцедес Тото Волф предложи Формула 1 да се върне в Южна Корея, където световният шампионат имаше състезания между 2010 и 2013, но след това промоутърът се отказа от надпреварата по финансови причини.

“На този пазар Формула 1 не е представена отдавна, но световният шампионат се разви много сериозно в последните 10 години, особено сред младата аудитория. Най-бързо се развива една интересна група - младите жени между 15 и 24 години, които са много активни в социалните мрежи”, обясни Волф.

Thinking back to everyone filing through Turns 1-3 at the race start! 😮‍💨👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/iPCsca6xLa — Formula 1 (@F1) October 6, 2025

Разправии във Ферари, инженерите недоволстват от Леклер

“В Южна Корея социалните мрежи са много популярни и затова ще е страхотно, ако успеем да се върнем там и да демонстрираме как се е променила Формула 1 в последните 10 години.

“Стефано Доменикали винаги търси баланс при съставянето на календара. Трябва да се отчитат очевидните търговски фактори, но трябва да гледаме и дългосрочното планиране. Според мен, Формула 1 все още не е достатъчно добре представена в Източна Азия.”

Хорнър плати 3 милиона лири и се спаси от съд за секс скандала

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages