  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Резервите могат да бъдат по-важни от титулярите

Артета: Резервите могат да бъдат по-важни от титулярите

  • 17 сеп 2025 | 11:07
  • 673
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета остана изключително доволен от представянето на играчите, които пусна от скамейката и те донесоха успеха на неговия тим срещу Атлетик Билбао. Лондончани имаха проблеми в ефективен план през по-голямата част от двубоя, тъй като Виктор Гьокереш не бе достатъчно ефективен и направи няколко сериозни пропуска, а Еберечи Езе не се представи на очакваното ниво на левия фланг. Впоследствие Артета пусна на терена Габриел Мартинели и Леандро Тросар, които вкараха двете попадения за успеха на лондончани. Испанецът пък заяви, че значението на резервните футболисти може да е по-голямо от това на титулярите в течение на сезона.

Резерви зарадваха Арсенал с късни голове в Билбао
Резерви зарадваха Арсенал с късни голове в Билбао

“И Габриел, и Лео бяха невероятни. Те имат много различни качества от Ебс и Виктор. Гледах ги и видях, че са готови, веднага се получи връзката между тях. Можем да правим промени по време на срещата, особено интензивността на действията ни, когато отборът започва да губи от енергията си и съм много доволен, че днес се получи. Това е отношението, което искам да виждам от всички. Играчите, които завършват двубоите, са поне толкова важни, колкото и тези, които ги започват. Винаги е много трудно и емоционално, когато един футболист е изключен в началото, защото знам колко много иска всеки от тях да играе и какво означава този турнир за всеки. Погледнах към скамейката и видях в очите на Мартинели, че е готов, Лео също. Те играят с увереност и в имат тази връзка по между си, което е добре. Мисля, че това е нещо, което може много да ни помогне по време на сезона,” заяви Артета.

