Тросар подписа нов договор с Арсенал

  • 20 авг 2025 | 04:04
  • 315
  • 0
Белгийският футболист Леандро Тросар се съгласи на нов договор с Арсенал. Клубът обяви в социалните мрежи, че ще увеличи заплатата на 30-годишния офанзивен полузащитник, така че тя да отразява ролята му в отбора. Въпреки това, срокът на контракта, който изтича през 2027 г., остава същият.

Тросар пристигна в Арсенал през януари 2023 г. от Брайтън. Според досегашния му контракт той печелеше около 104 хиляди евро седмично. След предоговарянето на условията, английските медии твърдят, че заплатата му може да бъде удвоена.

През изминалия сезон 2024/2025 Тросар изигра 38 мача във Висшата лига, в които отбеляза 8 гола и направи 7 асистенции. В откриващия мач за сезон 2025/2026 срещу Манчестър Юнайтед (1:0) той остана на резервната скамейка.

Снимки: Gettyimages

