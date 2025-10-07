Популярни
Главният механик на Верстапен отива в Ауди

  • 7 окт 2025 | 15:54
  • 651
  • 0

Главният механик на Макс Верстапен в Ред Бул Мат Колър отива да работи в Ауди след края на настоящия сезон във Формула 1. Проектът на Ауди за превръщането на Заубер в заводски отбор набира скорост, като в последните седмици с екипа подписаха Волф Цимерман и Ларс Шмидт от Ферари. Това едва ли е изненада, като се има предвид, че двамата бяха сред най-доверените хора на Матиа Битоно, когато той беше шеф на Скудерията.

Тимът на Заубер вече се ръководи от Джонатан Уитли, който години наред беше спортен директор на Ред Бул, а новината за Колър се появи на бял свят по време на Гран При на Сингапур през уикенда.

Колър ще довърши сезона като механик №1 на колата на Верстапен, като той пое тази роля през 2022 година, а е в тима от сезон 2015. Той не е първият старши механик на Ред Бул, който поема към Заубер/Ауди, като в края на миналата година това стори и Лий Стивънсън.

Снимки: Gettyimages

