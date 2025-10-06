Диего Симеоне избухна срещу съдията: Нагъл негодник си!

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне избухна срещу съдията Сесар Сото Градо, когато той изгони защитника Клеман Лангле в 40-ата минута на мача срещу Селта Виго (1:1).
Мачът във Виго започна перфектно за Атлетико с автогол на Старфелт. Но дойде 40-ата минута, когато защитникът на гостите Клеман Лангле спря нерегламентирано Ютгла, който тръгна на контраатака, а главният съдия Сото Градо му показа втори жълт картон и го изгони.
Лангле получи първото си предупреждение в 25-ата минута за подобно нарушение срещу същия Ютгла, също при контраатака. Решенията на главния съдия вбесиха треньора на Атлетико.
В момента, в който Сото Градо се готвеше да извади от джоба си втория жълт картон, Диего Симеоне започна да крещи от страничната линия: „Ако го дадеш, си нагъл негодник, нагъл негодник си!“
И каза същото на четвъртия съдия: „Ако го даде, е нагъл негодник. Нагъл негодник е.“ Впоследствие Чоло не пожела да влиза в други спорове на пресконференцията и когато беше попитан за изгонването на Лангле, коментира: „Не, няма да коментирам нищо. Известният критерий.“
Коке, капитанът на Атлетико, също смята, че инцидентът, довел до втория жълт картон, не е бил толкова сериозен: „Ако той е решил, това е червен картон. Дори не изглеждаше да е направил нещо голямо. Но това е футболът. По-добре е да не коментираш съдията.“