Хамилтън загуби седмото място заради наказание

Люис Хамилтън беше наказан с 5 секунди към времето след финала на Гран При на Сингапур заради неспазване ограниченията на трасето в последните обиколки на състезанието. И това го свали от 7-о на 8-о място в класирането.

Хамилтън се оплака, че е останал без спирачки в последните 4 обиколки на „Марина бей“, като пропусна пред себе си другия пилот на Ферари Шарл Леклер и завърши седми.

В 58 от общо 62 обиколки Хамилтън имаше аванс от 52 секунди пред преследвача му Фернандо Алонсо с Астън Мартин, но следващите 3 обиколки загуби 40 секунди, като в 61 тур британецът загуби 32 секунди.

Хамилтън започна последната обиколка на 12 секунди пред Алонсо, но успя да ядоса испанеца с множеството си излизания извън трасето в битката да стигне до финала. Все пак Люис финишира пред Алонсо, но заради наказанието загуби седмото си място и беше класиран 8-и, като Алонсо зае седмата позиция.

„Направо не мога да повярвам – коментира по радиото Алонсо, който в последните два завоя догони Хамилтън. – Безопасно ли е да се кара без спирачки? Аз завърших на една десета зад него, но дори и без спирачки пак може да не излизаш извън трасето.“

