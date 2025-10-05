Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън загуби седмото място заради наказание

Хамилтън загуби седмото място заради наказание

  • 5 окт 2025 | 19:53
  • 1803
  • 0

Люис Хамилтън беше наказан с 5 секунди към времето след финала на Гран При на Сингапур заради неспазване ограниченията на трасето в последните обиколки на състезанието. И това го свали от 7-о на 8-о място в класирането.

Хамилтън се оплака, че е останал без спирачки в последните 4 обиколки на „Марина бей“, като пропусна пред себе си другия пилот на Ферари Шарл Леклер и завърши седми.

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън
Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

В 58 от общо 62 обиколки Хамилтън имаше аванс от 52 секунди пред преследвача му Фернандо Алонсо с Астън Мартин, но следващите 3 обиколки загуби 40 секунди, като в 61 тур британецът загуби 32 секунди.

Хамилтън започна последната обиколка на 12 секунди пред Алонсо, но успя да ядоса испанеца с множеството си излизания извън трасето в битката да стигне до финала. Все пак Люис финишира пред Алонсо, но заради наказанието загуби седмото си място и беше класиран 8-и, като Алонсо зае седмата позиция.

Пиастри ще обсъжда с Макларън инцидента с Норис днес
Пиастри ще обсъжда с Макларън инцидента с Норис днес

„Направо не мога да повярвам – коментира по радиото Алонсо, който в последните два завоя догони Хамилтън. – Безопасно ли е да се кара без спирачки? Аз завърших на една десета зад него, но дори и без спирачки пак може да не излизаш извън трасето.“

Норис даде своята гледна точка за инцидента с Пиастри на старта
Норис даде своята гледна точка за инцидента с Пиастри на старта
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

  • 5 окт 2025 | 16:45
  • 25295
  • 7
Спортният министър нареди проверка на АФБ след фаталния инцидент във Варна

Спортният министър нареди проверка на АФБ след фаталния инцидент във Варна

  • 5 окт 2025 | 14:32
  • 2761
  • 5
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 17339
  • 13
Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо

Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо

  • 5 окт 2025 | 12:38
  • 2946
  • 0
Гасли стартира от алеята пред боксовете

Гасли стартира от алеята пред боксовете

  • 5 окт 2025 | 12:23
  • 1312
  • 0
Съмнения за тежка контузия при Марк Маркес след Гран При на Индонезия

Съмнения за тежка контузия при Марк Маркес след Гран При на Индонезия

  • 5 окт 2025 | 11:42
  • 1599
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада

ЦСКА 0:0 Лудогорец, отмениха гол на разградчани след сериозно чертаене и милиметрова засада

  • 5 окт 2025 | 21:23
  • 54244
  • 131
Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

  • 5 окт 2025 | 19:21
  • 28439
  • 8
Съставите на Ювентус и Милан, Алегри се завръща в Торино

Съставите на Ювентус и Милан, Алегри се завръща в Торино

  • 5 окт 2025 | 20:50
  • 1620
  • 1
Лил - ПСЖ (съставите)

Лил - ПСЖ (съставите)

  • 5 окт 2025 | 20:45
  • 555
  • 1
Ман Сити намали изоставането си от Арсенал и Ливърпул след мъчен успех в Лондон

Ман Сити намали изоставането си от Арсенал и Ливърпул след мъчен успех в Лондон

  • 5 окт 2025 | 20:25
  • 15295
  • 2
Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

Барселона се сгромоляса за радост на Реал Мадрид

  • 5 окт 2025 | 19:20
  • 28738
  • 68