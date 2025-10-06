Верстапен не се смята за претендент за титлата във Формула 1 през 2025 година

Макс Верстапен се отписа от битката за световната титла във Формула 1 през 2025 година, въпреки че успя за трето поредно състезание да съкрати от пасива си спрямо лидера в генералното класиране Оскар Пиастри.

Вчера нидерландецът завърши на второто място в Гран При на Сингапур, а Пиастри остана четвърти, с което разликата между двамата спадна на 63 точки. За сравнение преди три състезания преднината на Пиастри спрямо световният шампион от последните четири години беше 104 пункта.

Според Верстапен обаче той няма да може да се пребори за петата си поредна световна титла. По думите на нидерландеца фактът, че той не успя да спечели трето поредно състезание е показателен, че няма да може да се бори за световната титла с Пиастри и Ландо Норис.

„За това са нужни победи, нужна е доминация. Ние не правим това или поне този уикенд не успяхме. Така че не настигаме достатъчно бързо. Днес трябваше да спечелим, а не го направихме, така е. В началото на сезона загубихме прекалено много точки.



„Това е ясно, но ние гледаме на нещата състезание за състезание. Опитахме се да направим най-доброто, тази писта не любимата за мен и за колата ни, но все пак стигнах до второто място, което си е добър резултат“, заяви Верстапен.

