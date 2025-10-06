Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен не се смята за претендент за титлата във Формула 1 през 2025 година

Верстапен не се смята за претендент за титлата във Формула 1 през 2025 година

  • 6 окт 2025 | 12:53
  • 1579
  • 0

Макс Верстапен се отписа от битката за световната титла във Формула 1 през 2025 година, въпреки че успя за трето поредно състезание да съкрати от пасива си спрямо лидера в генералното класиране Оскар Пиастри.

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън
Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

Вчера нидерландецът завърши на второто място в Гран При на Сингапур, а Пиастри остана четвърти, с което разликата между двамата спадна на 63 точки. За сравнение преди три състезания преднината на Пиастри спрямо световният шампион от последните четири години беше 104 пункта.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сингапур
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сингапур

Според Верстапен обаче той няма да може да се пребори за петата си поредна световна титла. По думите на нидерландеца фактът, че той не успя да спечели трето поредно състезание е показателен, че няма да може да се бори за световната титла с Пиастри и Ландо Норис.

„За това са нужни победи, нужна е доминация. Ние не правим това или поне този уикенд не успяхме. Така че не настигаме достатъчно бързо. Днес трябваше да спечелим, а не го направихме, така е. В началото на сезона загубихме прекалено много точки.

„Това е ясно, но ние гледаме на нещата състезание за състезание. Опитахме се да направим най-доброто, тази писта не любимата за мен и за колата ни, но все пак стигнах до второто място, което си е добър резултат“, заяви Верстапен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Зак Браун коментира инцидента между Норис и Пиастри

Зак Браун коментира инцидента между Норис и Пиастри

  • 5 окт 2025 | 21:02
  • 4675
  • 0
Стела: Титлата няма да промени подхода ни

Стела: Титлата няма да промени подхода ни

  • 5 окт 2025 | 20:33
  • 2727
  • 0
Вижте бруталния инцидент на състезанието във Варна

Вижте бруталния инцидент на състезанието във Варна

  • 5 окт 2025 | 20:01
  • 3290
  • 1
Хамилтън загуби седмото място заради наказание

Хамилтън загуби седмото място заради наказание

  • 5 окт 2025 | 19:53
  • 5181
  • 0
Алекс Вътева с шесто място в последния кръг на Carrera Cup Германия

Алекс Вътева с шесто място в последния кръг на Carrera Cup Германия

  • 5 окт 2025 | 19:32
  • 1679
  • 2
Пиастри ще обсъжда с Макларън инцидента с Норис днес

Пиастри ще обсъжда с Макларън инцидента с Норис днес

  • 5 окт 2025 | 19:21
  • 2851
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 11232
  • 7
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 15386
  • 17
"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

"Сектор Г" попита шефовете на ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

  • 6 окт 2025 | 11:57
  • 10610
  • 58
Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

  • 5 окт 2025 | 22:26
  • 179823
  • 540
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 31651
  • 7
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 7710
  • 2