Варненски пилоти даряват кръв за пострадалата жена

Варненски автомобилни пилоти се събират днес, за да дарят кръв за 27-годишната Албена Станева, която пострада в неделя при тежката катастрофа по време на първия манш на планинското състезание “Варна - Аладжа манастир”.

При излизането на трасето на пилота Нейко Нейков загина един човек, а още шестима бяха ранени, като Албена е с най-тежки травми и с опасност за живота.

Още вчера в социалните мрежи се появи информация, че пилоти, фенове и организаторите на състезанието ще дарят кръв, като се търсят още доброволци, тъй като на Албена и на някои от пострадалите им предстоят операции.

Вчера стана ясно, че пробата за наркотици на пилота е отрицателна, а веднага след инцидента пробата му за алкохол също беше отрицателна.

Директорът на състезанието Слави Славов вече обясни, че мястото, където са били ударени зрителите е забранено за публика.

Снимки: Startphoto