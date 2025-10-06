Популярни
Нейко Нейков няма да бъде привличан под наказателна отговорност за инцидента във Варна

  • 6 окт 2025 | 16:07
  • 779
  • 1

Нейко Нейков няма да привличан под наказателна отговорност за фаталния инцидент по време на планинско изкачване „Варна – Аладжа манастир“, в който един зрител загина, а други бяха ранени, съобщават колегите от novini.bg.

Причината е, че става дума за пътнотранспортно произшвествие спрямо Закона за движение по пътищата на Република България. Това е така, тъй като инцидентът е настъпил в състезателна обстановка при затворен за движение от пътния трафик маршрут.

Резултатите от кръвната проба, които трябва да потвърдят или отрекат наличие на амфетамин, ще бъдат готови късно тази вечер и утре ще бъдат оповестени. Разследването на инцидента продължава и разследващите продължават да събират доказателства както срещу Нейко Нейков, така и срещу организаторите на състезателната проява.

Снимки: Startphoto

