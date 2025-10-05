Директорът на състезанието: Това място е забранено за публика

Директорът на планинско „Варна – Аладжа манастир“ Слави Славов заяви днес, че мястото, където стана инцидентът е забранено за публика.

„На мястото на инцидента в 10:20 часа нямаше нито един човек. Има обезопасителна лента и табела, че е забранено за публика – обясни Славов. – Автомобилът с №14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:08, в 11:08 получихме сигнал по радиостанцията за кола, която е катастрофирала и има пострадали зрители.

„Веднага разпоредих червен флаг, който е за спиране на трасето за движение. След това разпоредих на линейката да тръгне. Имаме две линейки – едната е на Т-образното кръстовище, а другата е на старта.

„В 11:12 се обадихме на 112, за да поискаме помощ, защото видяхме, че има много пострадали хора. Започнахме да изваждаме хората, които се намираха от долната страна на пътя. Имаше трима по-тежко пострадали, другите бяха по-леко. Медицинските екипи ги обработиха, те бяха в контактно състояние. Мъжът, който загина, беше контактен и разговаряше. Всички бяха контактни.

„Това е състезателен инцидент. Пилотът е дошъл с малко по-висока скорост, видял е, че няма да вземе завоя, вижда се от дирите, че се е опитал да натисне спирачките и след това се е забил в мантинелата. Преди състезанието тестваме пилотите за алкохол, но за наркотиците нямаме възможност.“

