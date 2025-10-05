Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Директорът на състезанието: Това място е забранено за публика

Директорът на състезанието: Това място е забранено за публика

  • 5 окт 2025 | 18:12
  • 138
  • 0
Директорът на състезанието: Това място е забранено за публика

Директорът на планинско „Варна – Аладжа манастир“ Слави Славов заяви днес, че мястото, където стана инцидентът е забранено за публика.

„На мястото на инцидента в 10:20 часа нямаше нито един човек. Има обезопасителна лента и табела, че е забранено за публика – обясни Славов. – Автомобилът с №14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:08, в 11:08 получихме сигнал по радиостанцията за кола, която е катастрофирала и има пострадали зрители.

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

„Веднага разпоредих червен флаг, който е за спиране на трасето за движение. След това разпоредих на линейката да тръгне. Имаме две линейки – едната е на Т-образното кръстовище, а другата е на старта.

„В 11:12 се обадихме на 112, за да поискаме помощ, защото видяхме, че има много пострадали хора. Започнахме да изваждаме хората, които се намираха от долната страна на пътя. Имаше трима по-тежко пострадали, другите бяха по-леко. Медицинските екипи ги обработиха, те бяха в контактно състояние. Мъжът, който загина, беше контактен и разговаряше. Всички бяха контактни.

„Това е състезателен инцидент. Пилотът е дошъл с малко по-висока скорост, видял е, че няма да вземе завоя, вижда се от дирите, че се е опитал да натисне спирачките и след това се е забил в мантинелата. Преди състезанието тестваме пилотите за алкохол, но за наркотиците нямаме възможност.“

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

  • 5 окт 2025 | 16:45
  • 17056
  • 5
Спортният министър нареди проверка на АФБ след фаталния инцидент във Варна

Спортният министър нареди проверка на АФБ след фаталния инцидент във Варна

  • 5 окт 2025 | 14:32
  • 2160
  • 4
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 14823
  • 12
Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо

Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо

  • 5 окт 2025 | 12:38
  • 2611
  • 0
Гасли стартира от алеята пред боксовете

Гасли стартира от алеята пред боксовете

  • 5 окт 2025 | 12:23
  • 1199
  • 0
Съмнения за тежка контузия при Марк Маркес след Гран При на Индонезия

Съмнения за тежка контузия при Марк Маркес след Гран При на Индонезия

  • 5 окт 2025 | 11:42
  • 1424
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

  • 5 окт 2025 | 17:18
  • 13133
  • 4
Ботев (Враца) 1:1 Ботев (Пловдив), пропуск на Минков

Ботев (Враца) 1:1 Ботев (Пловдив), пропуск на Минков

  • 5 окт 2025 | 18:15
  • 9016
  • 2
Брентфорд - Манчестър Сити, съставите

Брентфорд - Манчестър Сити, съставите

  • 5 окт 2025 | 18:18
  • 334
  • 0
Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

  • 5 окт 2025 | 16:45
  • 17056
  • 5
Севиля 2:1 Барселона, Флик с двойна смяна

Севиля 2:1 Барселона, Флик с двойна смяна

  • 5 окт 2025 | 17:15
  • 4697
  • 10
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 14823
  • 12