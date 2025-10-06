Кръвната проба на Нейко Нейков за наркотици е чиста

В кръвната проба на пилота Нейко Нейков не са открити следи нито от алкохол, нито от амфетамини, съобщи председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова в своя профил във Фейсбук.

Припомняме, че вчера Нейко Нейков беше въвлече в инцидент по време на планинско изкачване „Варна – Аладжа манастир“, който, за огромно съжаление, завърши с фатален край, след като зрител, застанал в опасна позиция, загуби своя живот. Други шестима бяха ранени, като по последна информация 27-годишна жена все още е в реанимация във варненско болница.

След инцидента на Нейко Нейков му беше направен полеви тест за алкохол и наркотици, който даде положителен резултат за анфетамини. Впоследствие пилотът беше задържан за 24 часа и доброволно е дал кръвна проба, която е показала, че кръвта му е чиста.

По-рано днес беше съобщено, че Нейко Нейков няма да бъде подвеждан под наказателна отговорност, тъй като инцидентът на представлява пътнотранспортно произшвествие според Закона за движение по пътищата на Република България.

Разследването на инцидента продължава и разследващите продължават да събират доказателства както срещу Нейко Нейков, така и срещу организаторите на състезателната проява.

Снимки: Startphoto