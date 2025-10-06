Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кръвната проба на Нейко Нейков за наркотици е чиста

Кръвната проба на Нейко Нейков за наркотици е чиста

  • 6 окт 2025 | 17:51
  • 3975
  • 2

В кръвната проба на пилота Нейко Нейков не са открити следи нито от алкохол, нито от амфетамини, съобщи председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова в своя профил във Фейсбук.

Припомняме, че вчера Нейко Нейков беше въвлече в инцидент по време на планинско изкачване „Варна – Аладжа манастир“, който, за огромно съжаление, завърши с фатален край, след като зрител, застанал в опасна позиция, загуби своя живот. Други шестима бяха ранени, като по последна информация 27-годишна жена все още е в реанимация във варненско болница.

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

След инцидента на Нейко Нейков му беше направен полеви тест за алкохол и наркотици, който даде положителен резултат за анфетамини. Впоследствие пилотът беше задържан за 24 часа и доброволно е дал кръвна проба, която е показала, че кръвта му е чиста.

Катастрофиралият пилот е с положителен тест за наркотици
Катастрофиралият пилот е с положителен тест за наркотици

По-рано днес беше съобщено, че Нейко Нейков няма да бъде подвеждан под наказателна отговорност, тъй като инцидентът на представлява пътнотранспортно произшвествие според Закона за движение по пътищата на Република България.

Нейко Нейков няма да бъде привличан под наказателна отговорност за инцидента във Варна
Нейко Нейков няма да бъде привличан под наказателна отговорност за инцидента във Варна

Разследването на инцидента продължава и разследващите продължават да събират доказателства както срещу Нейко Нейков, така и срещу организаторите на състезателната проява.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Моторни спортове

По-различната страна на Бърни Екълстоун, за която малко хора знаят

По-различната страна на Бърни Екълстоун, за която малко хора знаят

  • 6 окт 2025 | 14:52
  • 1103
  • 0
Леклер: Ние сме пътници в нашата кола

Леклер: Ние сме пътници в нашата кола

  • 6 окт 2025 | 14:16
  • 2493
  • 2
Верстапен не се смята за претендент за титлата във Формула 1 през 2025 година

Верстапен не се смята за претендент за титлата във Формула 1 през 2025 година

  • 6 окт 2025 | 12:53
  • 4394
  • 0
Макларън изравни постижение на Ред Бул със спечелването на титлата в Сингапур

Макларън изравни постижение на Ред Бул със спечелването на титлата в Сингапур

  • 6 окт 2025 | 12:03
  • 1643
  • 0
Защо Джордж Ръсел все още няма нов договор с Мерцедес?

Защо Джордж Ръсел все още няма нов договор с Мерцедес?

  • 6 окт 2025 | 11:19
  • 2658
  • 0
Маркес: Моля ви, без лоши чувства към Марко

Маркес: Моля ви, без лоши чувства към Марко

  • 6 окт 2025 | 11:00
  • 830
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

ЦСКА с официално изявление: Няма да участваме под каквато и да е форма в "сливания" и "обединения"

  • 6 окт 2025 | 18:32
  • 5393
  • 18
Локомотив (ГО) 0:0 Фратрия, гостите ще си връщат второто място

Локомотив (ГО) 0:0 Фратрия, гостите ще си връщат второто място

  • 6 окт 2025 | 18:59
  • 328
  • 0
Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

  • 6 окт 2025 | 17:35
  • 5942
  • 9
Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

Съдийската комисия отчете четири грешни решения в последните кръгове - ето на кои мачове

  • 6 окт 2025 | 11:40
  • 26880
  • 41
Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

  • 6 окт 2025 | 17:49
  • 4460
  • 6
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 18939
  • 11