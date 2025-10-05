Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо

Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо

  • 5 окт 2025 | 12:38
  • 575
  • 0
Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо

Новият световен шампион в MotoGP Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо след инцидента, който той претърпя в Гран При на Индонезия днес. Испанецът беше съборен от победителя във вчерашния спринт Марко Бедзеки при висока скорост в първата обиколка.

След като се изправи на крака Маркес се държеше за дясната ръка, която е понесла много поражения в кариерата му. По-късно обаче стана ясно, че има счупване.

Съмнения за тежка контузия при Марк Маркес след Гран При на Индонезия
Съмнения за тежка контузия при Марк Маркес след Гран При на Индонезия

„Маркес е добре, има лека болка. Травмата е на дясното му рамо, рентгенът показа, че там има малка фрактура“, заяви медицинският директор на MotoGP доктор Анхел Чарте.

Той обаче допълни, че едва след като Марк се завърне в Европа, ще може да се каже с точност колко сериозна е контузията му.

Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки
Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки

„Има леко объркване, тъй като дясната му ръка е била оперирана преди и има фактори, които могат да затруднят диагнозата. Трябва да се види на скенер, за да стане ясно дали ще има нужда от операция или не, но това ще се види в Мадрид“, допълни той.

В съобщението на Дукати контузията на Марк е потвърдена, но от тима обясниха, че контузията му е на дясната ключица, а не в рамото. От тима допълниха, че Маркес ще пътува днес за Мадрид за допълнителни прегледи и последващо лечение.

Тим мениджърът на Дукати Давиде Тардоци потвърди контузията на Марк пред Дорна, като той също говори за фрактура в рамото.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

  • 5 окт 2025 | 08:57
  • 1163
  • 0
Руеда триумфира в Индонезия и грабна титлата в Moto3 за 2025 година

Руеда триумфира в Индонезия и грабна титлата в Moto3 за 2025 година

  • 5 окт 2025 | 07:59
  • 2307
  • 0
Какви стратегии можем да очакваме в Сингапур днес?

Какви стратегии можем да очакваме в Сингапур днес?

  • 5 окт 2025 | 07:28
  • 3638
  • 0
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 12916
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 5 окт 2025 | 06:03
  • 17185
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 5 окт 2025 | 06:02
  • 6539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 13816
  • 105
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 123282
  • 196
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 12916
  • 1
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 2973
  • 2
Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

  • 5 окт 2025 | 07:27
  • 6976
  • 3
Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

  • 5 окт 2025 | 07:32
  • 3188
  • 1