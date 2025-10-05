Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо

Новият световен шампион в MotoGP Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо след инцидента, който той претърпя в Гран При на Индонезия днес. Испанецът беше съборен от победителя във вчерашния спринт Марко Бедзеки при висока скорост в първата обиколка.

След като се изправи на крака Маркес се държеше за дясната ръка, която е понесла много поражения в кариерата му. По-късно обаче стана ясно, че има счупване.

„Маркес е добре, има лека болка. Травмата е на дясното му рамо, рентгенът показа, че там има малка фрактура“, заяви медицинският директор на MotoGP доктор Анхел Чарте.

Той обаче допълни, че едва след като Марк се завърне в Европа, ще може да се каже с точност колко сериозна е контузията му.

„Има леко объркване, тъй като дясната му ръка е била оперирана преди и има фактори, които могат да затруднят диагнозата. Трябва да се види на скенер, за да стане ясно дали ще има нужда от операция или не, но това ще се види в Мадрид“, допълни той.

В съобщението на Дукати контузията на Марк е потвърдена, но от тима обясниха, че контузията му е на дясната ключица, а не в рамото. От тима допълниха, че Маркес ще пътува днес за Мадрид за допълнителни прегледи и последващо лечение.

Тим мениджърът на Дукати Давиде Тардоци потвърди контузията на Марк пред Дорна, като той също говори за фрактура в рамото.

