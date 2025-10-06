Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  Флориан Товен замени Брадли Баркола в състава на Франция

  6 окт 2025
Във Франция повикаха ветерана Флориан Товен, за да замени контузения Брадли Баркола в националния отбор за предстоящите квалификации за Мондиал 2026. Баркола отпадна от състава поради контузия в дясното подколянното сухожилие след консултация с лекаря на тима Франк Льо Гал, информираха от Френската футболна федерация. 23-годишният нападател е сред няколкото играчи на Пари Сен Жермен, които в момента са контузени.

32-годишният Товен направи силен старт на сезона с новия си клуб Ланс. Той беше част от националния отбор на “петлите”, който спечели Световното първенство през 2018 година и изигра последния от 10-те си мача за състава през следващата година.

Лидерът в група “D” Франция ще бъде домакин на Азербайджан в петък на "Парк де Пренс" в Париж и ще пътува за мач с Исландия в Рейкявик в понеделник.

Селекционерът Дидие Дешан очаква допълнителна информация от медицинския щаб относно контузията в десния глезен на Килиан Мбапе, който накуцваше в мача на клубния си тим Реал Мадрид в събота.

