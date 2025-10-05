Катастрофиралият пилот е с положителен тест за наркотици

Пилотът, който катастрофира днес в планинското състезание „Варна – Аладжа манастир“, при което загина един човек, е дал положителна проба за наркотици.

Това стана ясно от изявлението на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Варна. Пробата за алкохол на Нейко Нейков е отрицателна.

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Полевият тест за наркотици на пилота е показал присъствие на амфетамин. Но от полицията уточниха, че полевият тест не е категорично доказателство и се чакат резултати от кръвната проба, която ще бъде изследвана във Военномедицинска академия.

Директорът на състезанието: Това място е забранено за публика