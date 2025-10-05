Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Катастрофиралият пилот е с положителен тест за наркотици

Катастрофиралият пилот е с положителен тест за наркотици

  • 5 окт 2025 | 18:17
  • 254
  • 0
Катастрофиралият пилот е с положителен тест за наркотици

Пилотът, който катастрофира днес в планинското състезание „Варна – Аладжа манастир“, при което загина един човек, е дал положителна проба за наркотици.

Това стана ясно от изявлението на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Варна. Пробата за алкохол на Нейко Нейков е отрицателна.

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Полевият тест за наркотици на пилота е показал присъствие на амфетамин. Но от полицията уточниха, че полевият тест не е категорично доказателство и се чакат резултати от кръвната проба, която ще бъде изследвана във Военномедицинска академия.

Директорът на състезанието: Това място е забранено за публика
Директорът на състезанието: Това място е забранено за публика
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

  • 5 окт 2025 | 16:45
  • 17078
  • 5
Спортният министър нареди проверка на АФБ след фаталния инцидент във Варна

Спортният министър нареди проверка на АФБ след фаталния инцидент във Варна

  • 5 окт 2025 | 14:32
  • 2164
  • 4
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 14841
  • 12
Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо

Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо

  • 5 окт 2025 | 12:38
  • 2611
  • 0
Гасли стартира от алеята пред боксовете

Гасли стартира от алеята пред боксовете

  • 5 окт 2025 | 12:23
  • 1199
  • 0
Съмнения за тежка контузия при Марк Маркес след Гран При на Индонезия

Съмнения за тежка контузия при Марк Маркес след Гран При на Индонезия

  • 5 окт 2025 | 11:42
  • 1424
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

  • 5 окт 2025 | 17:18
  • 13179
  • 4
Ботев (Враца) 1:1 Ботев (Пловдив), пропуск на Минков

Ботев (Враца) 1:1 Ботев (Пловдив), пропуск на Минков

  • 5 окт 2025 | 18:15
  • 9047
  • 2
Брентфорд - Манчестър Сити, съставите

Брентфорд - Манчестър Сити, съставите

  • 5 окт 2025 | 18:18
  • 349
  • 0
Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

  • 5 окт 2025 | 16:45
  • 17078
  • 5
Севиля 2:1 Барселона, Флик с двойна смяна

Севиля 2:1 Барселона, Флик с двойна смяна

  • 5 окт 2025 | 17:15
  • 4719
  • 10
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 14841
  • 12