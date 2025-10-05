Популярни
  3. Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един човек е загинал, а шестима са ранени при инцидент в хода на планинско състезание „Варна - Аладжа манастир“, съобщи moreto.net. Състезанието се провежда на известната отсечка „Аладжа манастир“ и е последен кръг от националния планински шампионат, като надпреварата е спряна след катастрофата.

Един от състезателните автомобили е излязъл от трасето и се е врязъл в публиката, като е загинал мъж на 60 години. Жена на 27 години е в реанимация с опасност за живота, а мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на единия глезен.

Инцидентът е станал на първия завой след Т-образното кръстовище между Златни пясъци и Аладжа манастир, като информацията е била потвърдена от полицията.

Състезанието, посветено на Тодор Славов, събра 34 пилоти, които вчера участваха в тренировъчните маншове, а днес по програма са състезателните.

Според информация от състезанието, ударените зрители са били неколкократно предупреждавани, че стоят на забранени за публиката места, но те са се криели в храстите и след това са се връщали на местата си за състезателния манш.

Състезанието е спряно в хода на първия състезателен манш, като в неделя пилотите в планинските стартират в обратен ред на класирането от тренировките - от най-бавните към най-бързите. В страницата лайв тайминга на надпреварата има три коли, които не са успели да завършат първия манш, карани от Нейко Нейков (№15), Ивайло Кузманов (№17) и Иван Богданов (№38).

По-късно стана ясно, че инцидентът е станал при излизането от трасето на Нейко Нейков (№15) точно там, където е имало зрители. Информацията е потвърдена от АФБ, като според федерацията, в инцидента има 4 пострадали.

Снимка: Профил на Nikolay Nikolov във Фейсбук

Снимки: Sportal.bg

