  3. Грип повали Волтемаде

Грип повали Волтемаде

  • 6 окт 2025 | 16:39
  • 412
  • 0

Ник Волтемаде няма да се присъедини към националния отбор на Германия днес, за да се подготвя за квалификациите за Световното първенство, и остава неясно дали ще може да играе срещу Люксембург и Северна Ирландия. Представители на отбора съобщиха, че нападателят на Нюкасъл е хванал грип. Треньорът Юлиан Нагелсман досега не е обявил дали ще повика нов футболист на мястото на Волтемаде.

Германия е домакин на Люксембург в петък и играе в Северна Ирландия три дни по-късно. Нагелсман има само двама нападатели - Максимилиан Байер и Йонатан Буркарт в състава си, като извън списъка остана Никлас Фюлкруг.

Отборът се събра в понеделник на базата в Херцогенаурах, като първата тренировка е насрочена за следобеда.

Волтемаде все още не е отбелязал за националния отбор в четири мача, но започна силно в новия си клуб Нюкасъл Юнайтед с четири гола.

Снимки: Imago

