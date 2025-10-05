Популярни
Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сингапур

  • 5 окт 2025 | 17:15
  • 1183
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сингапур

След четвъртото си място под прожекторите в Гран При на Сингапур Оскар Пиастри загуби нови три точки от аванса си на върха на генералното класиране във Формула 1.

Преди финалните шест кръга за сезона австралиецът е начело с актив от 336 точки и преднина от 22 пред своя съотборник Ландо Норис, който завърши трети на „Марина Бей“. Трети на 63 точки от лидера е вторият от състезанието в Сингапур Макс Верстапен, а победителят от днешната надпревара Джордж Ръсел е четвърти с 237 пункта на своята сметка.

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън
Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сингапур:

  1. Оскар Пиастри – 336 точки

  2. Ландо Норис – 314

  3. Макс Верстапен – 273

  4. Джордж Ръсел – 237

  5. Шарл Леклер – 173

  6. Люис Хамилтън – 127

  7. Андреа Кими Антонели – 88

  8. Алекс Албон – 70

  9. Исак Хаджар – 39

  10. Нико Хюлкенберг – 37

  11. Фернандо Алонсо – 34

  12. Карлос Сайнц – 32

  13. Ланс Строл – 32

  14. Лиам Лоусън – 30

  15. Естебан Окон – 28

  16. Пиер Гасли – 20

  17. Юки Цунода – 20

  18. Габриел Бортолето – 18

  19. Оливър Беарман – 18

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

Снимки: Sportal.bg

