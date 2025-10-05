След четвъртото си място под прожекторите в Гран При на Сингапур Оскар Пиастри загуби нови три точки от аванса си на върха на генералното класиране във Формула 1.
Преди финалните шест кръга за сезона австралиецът е начело с актив от 336 точки и преднина от 22 пред своя съотборник Ландо Норис, който завърши трети на „Марина Бей“. Трети на 63 точки от лидера е вторият от състезанието в Сингапур Макс Верстапен, а победителят от днешната надпревара Джордж Ръсел е четвърти с 237 пункта на своята сметка.
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сингапур:
Оскар Пиастри – 336 точки
Ландо Норис – 314
Макс Верстапен – 273
Джордж Ръсел – 237
Шарл Леклер – 173
Люис Хамилтън – 127
Андреа Кими Антонели – 88
Алекс Албон – 70
Исак Хаджар – 39
Нико Хюлкенберг – 37
Фернандо Алонсо – 34
Карлос Сайнц – 32
Ланс Строл – 32
Лиам Лоусън – 30
Естебан Окон – 28
Пиер Гасли – 20
Юки Цунода – 20
Габриел Бортолето – 18
Оливър Беарман – 18
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
