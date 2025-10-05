Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сингапур

След четвъртото си място под прожекторите в Гран При на Сингапур Оскар Пиастри загуби нови три точки от аванса си на върха на генералното класиране във Формула 1.

Преди финалните шест кръга за сезона австралиецът е начело с актив от 336 точки и преднина от 22 пред своя съотборник Ландо Норис, който завърши трети на „Марина Бей“. Трети на 63 точки от лидера е вторият от състезанието в Сингапур Макс Верстапен, а победителят от днешната надпревара Джордж Ръсел е четвърти с 237 пункта на своята сметка.

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сингапур:

Оскар Пиастри – 336 точки Ландо Норис – 314 Макс Верстапен – 273 Джордж Ръсел – 237 Шарл Леклер – 173 Люис Хамилтън – 127 Андреа Кими Антонели – 88 Алекс Албон – 70 Исак Хаджар – 39 Нико Хюлкенберг – 37 Фернандо Алонсо – 34 Карлос Сайнц – 32 Ланс Строл – 32 Лиам Лоусън – 30 Естебан Окон – 28 Пиер Гасли – 20 Юки Цунода – 20 Габриел Бортолето – 18 Оливър Беарман – 18 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

Снимки: Sportal.bg