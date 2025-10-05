Зак Браун коментира инцидента между Норис и Пиастри

Шефът на Макларън Зак Браун коментира инцидента между Ландо Норис и Оскар Пиастри в третия завой след старта на Гран При на Сингапур. Двамата се закачиха леко, като Норис успя да мине през Оскар и завърши трети, а лидерът в шампионата трябваше да се задоволи с 4-ото място на финала.

Но пък това класиране на двамата осигури втора поредна световна титла при конструкторите за Макларън.

Пиастри ще обсъжда с Макларън инцидента с Норис днес

„Като при всички други състезателни уикенди, ние преглеждаме всичко, което се е случило на пистата – обясни американецът. – Изглежда, че Ландо и Макс се закачиха на влизането в завоя, но пък се получи вълнуващ инцидент в самия завой. Състезание, твърда битка.

„Когато има три-четири коли, които са толкова близо една до друга, тогава се случват такива неща. Ще прегледаме по-подробно инцидента в понеделник, но ясно е, че това е твърда състезателна битка.“

Норис даде своята гледна точка за инцидента с Пиастри на старта

Стела: Титлата няма да промени подхода ни

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

Снимки: Gettyimages