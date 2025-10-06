Макларън изравни постижение на Ред Бул със спечелването на титлата в Сингапур

Със спечелването на световната титла при конструкторите във Формула 1 след вчерашната Гран При на Сингапур, отборът на Макларън изравни постижението на Ред Бул от сезон 2023 за най-ранно спечелване на титлата от гледна точка оставащи състезания до края на сезона.

Макларън си гарантира титлата шест кръга преди края на шампионата, който включва общо 24 състезателни уикенд или иначе казано след завършване на 75% от сезона. През 2023 година Ред Бул също спечели титлата шест кръга преди края на сезона, но тогава календарът включваше 23 спирки, а отмяната на състезанието на „Имола“ заради наводненията в Емилия-Романя намали тази бройка допълнително на 22. Така Биковете реално си гарантираха титлата след приключване на 73% от сезона.

Иначе абсолютният рекорд за най-ранно печелена на титлата от гледна точка напредък на сезона е на Макларън от 1988 година. Тогава Айртон Сена и Ален Прост записват 15 победи в 16 старта, а тимът от Уокинг си гарантира титлата пет кръга преди края на сезона при завършени едва 69% от него.

Снимки: Gettyimages