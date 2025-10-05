Стела: Титлата няма да промени подхода ни

Тим шефът на Макларън Андреа Стела заяви след финала в Сингапур, че спечелването на втора поредна световна титла при конструкторите няма да промени подхода на тима към състезанията.

„Двамата ни пилоти вече са в състояние да се състезават и да преследват собствените си амбиции – обясни Стела. – Този подход няма да се промени. Във всяко състезание научаваме по нещо ново, подобряваме фините настройки.

„По същия начин продължаваме да преследваме и световната титла при конструкторите. След като си осигурихме първата титла при нас нищо няма да се промени до края на сезона.“

Снимки: Gettyimages