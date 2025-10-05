Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Стела: Титлата няма да промени подхода ни

Стела: Титлата няма да промени подхода ни

  • 5 окт 2025 | 20:33
  • 623
  • 0

Тим шефът на Макларън Андреа Стела заяви след финала в Сингапур, че спечелването на втора поредна световна титла при конструкторите няма да промени подхода на тима към състезанията.

„Двамата ни пилоти вече са в състояние да се състезават и да преследват собствените си амбиции – обясни Стела. – Този подход няма да се промени. Във всяко състезание научаваме по нещо ново, подобряваме фините настройки.

Пиастри ще обсъжда с Макларън инцидента с Норис днес
Пиастри ще обсъжда с Макларън инцидента с Норис днес

„По същия начин продължаваме да преследваме и световната титла при конструкторите. След като си осигурихме първата титла при нас нищо няма да се промени до края на сезона.“

Норис даде своята гледна точка за инцидента с Пиастри на старта
Норис даде своята гледна точка за инцидента с Пиастри на старта
 Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън
Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън
Снимки: Gettyimages

