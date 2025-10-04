Трима от Монтана пропускат мача с Черно море, Коконов и Каската се завръщат

Централният защитник Ариан Мършуля и халфът Важебах Сакор ще пропуснат предстоящата домакинска среща на Монтана с Черно море. Първият се контузи на мача с Лудогорец, а вторият бе изгонен с червен картон. Титулярният вратар и капитан на отбора Васил Симеонов все още не е възстановен от травмата на рамото, която получи още в VII кръг.

В групата се завръщат отново нападателите Иван Коконов и Владислав Цеков-Каската. Заради лошото време вчерашната тренировка се проведе на терена с изкуствена настилка в спортния комплекс "Огоста". Въпреки проливният дъжд, който вече втори ден вали, официалният терен е в отлично състояние.

Групата на Монтана:

Вратари: Юлиян Весков, Марсио Роса;

Защитници: Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Мартин Михайлов, Соломон Джеймс, Кристофър Ачеампонг;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиъс Илиадис, Джоел Берхане, Владислав Цеков, Филип Ежике, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Калоян Стрински, Ибрахима Мохамад;