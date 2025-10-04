Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Трима от Монтана пропускат мача с Черно море, Коконов и Каската се завръщат

Трима от Монтана пропускат мача с Черно море, Коконов и Каската се завръщат

  • 4 окт 2025 | 09:09
  • 180
  • 0
Трима от Монтана пропускат мача с Черно море, Коконов и Каската се завръщат

Централният защитник Ариан Мършуля и халфът Важебах Сакор ще пропуснат предстоящата домакинска среща на Монтана с Черно море. Първият се контузи на мача с Лудогорец, а вторият бе изгонен с червен картон. Титулярният вратар и капитан на отбора Васил Симеонов все още не е възстановен от травмата на рамото, която получи още в VII кръг.

Монтана посреща Черно море в здрав сблъсък на "Огоста"
Монтана посреща Черно море в здрав сблъсък на "Огоста"

В групата се завръщат отново нападателите Иван Коконов и Владислав Цеков-Каската. Заради лошото време вчерашната тренировка се проведе на терена с изкуствена настилка в спортния комплекс "Огоста". Въпреки проливният дъжд, който вече втори ден вали, официалният терен е в отлично състояние.

Двама от Монтана трениран на облекчен режим
Двама от Монтана трениран на облекчен режим

Групата на Монтана:

Вратари: Юлиян Весков, Марсио Роса;

Защитници: Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Мартин Михайлов, Соломон Джеймс, Кристофър Ачеампонг;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиъс Илиадис, Джоел Берхане, Владислав Цеков, Филип Ежике, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Калоян Стрински, Ибрахима Мохамад;

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фратрия получи стадиона в Белослав за 30 години

Фратрия получи стадиона в Белослав за 30 години

  • 4 окт 2025 | 02:38
  • 3704
  • 3
Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

Венци Стефанов: И да се махна от Славия, няма феновете да управляват

  • 3 окт 2025 | 22:21
  • 13074
  • 27
Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

Нови искри в Славия! Заги за Венци Стефанов: Не се виждам с този човек

  • 3 окт 2025 | 22:17
  • 18960
  • 2
Генчев: Вкараха ни нередовен гол, но не това реши мача

Генчев: Вкараха ни нередовен гол, но не това реши мача

  • 3 окт 2025 | 21:59
  • 1831
  • 5
Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

  • 3 окт 2025 | 21:41
  • 29963
  • 93
Белчев: Нелепа грешка ни лиши от победата

Белчев: Нелепа грешка ни лиши от победата

  • 3 окт 2025 | 20:41
  • 1729
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 1727
  • 0
Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

Левски иска да набере отново скорост срещу непредвидимия Берое

  • 4 окт 2025 | 06:45
  • 3903
  • 2
Ще успеят ли "соколите" да объркат сметките на ЦСКА 1948?

Ще успеят ли "соколите" да объркат сметките на ЦСКА 1948?

  • 4 окт 2025 | 07:44
  • 1086
  • 0
Монтана посреща Черно море в здрав сблъсък на "Огоста"

Монтана посреща Черно море в здрав сблъсък на "Огоста"

  • 4 окт 2025 | 07:13
  • 1152
  • 0
Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Ливърпул ни обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 4 окт 2025 | 07:00
  • 1670
  • 0
Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Виляреал в люта битка на "Бернабеу"

  • 4 окт 2025 | 06:29
  • 2413
  • 0