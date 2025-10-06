Популярни
Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове
Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 3823
  • 2

Мъжкият национален отбор на България по волейбол, който спечели сребърните медали на световното първенство, научи съперниците си за европейското първенство догодина. Тимът ни е съдомакин на надпреварата, която ще се проведе от 10 до 26 септември.

Световният вицешампион България ще се изправи срещу Република Северна Македония, европейския първенец Полша, Португалия, Украйна и Израел в груповата фаза на Евро 2026 по волейбол за мъже, отреди тегленият в италианския град Бари жребий.

Двубоите от група "В" с участието на българския отбор ще се играят във Варна или София, като това ще бъде решено окончателно на по-късен етап.

Президентът на БФВ Любомир Ганев заяви след жребия, че групата ни е най-тежката, и, че очаква отборът да продължи във втората фаза.

“Световното първенство вече е минало. Ние мислим за напред. Имаме да изиграем една Волейболна лига на нациите (VNL), където се надявам да играем също много добре. Да постигнем добри резултати. Момчетата да се утвърдят. Това самочувствие, което натрупаха през тази година на световното първенство, да го покажат и на Европейското първенство. Джанлоренцо Бленджини ще направи всеки момент как да бъдат подредени мачовете. Може би, най-вероятно е да играем последния мач в групата с Полша. Обикновено така се прави, с най-силният отбор се играе последен. Така че надявам се пълни зали! Подкрепа на тези момчета, както беше досега, а пък те ще ви зарадват”, заяви президентът на БФВ Любо Ганев, който днес празнува своя 60-и рожден ден.

Снимки: Владимир Иванов

