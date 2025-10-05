Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Гасперини: Някои хора все още не ни отдават заслуженото, но ние се подобряваме

Гасперини: Някои хора все още не ни отдават заслуженото, но ние се подобряваме

  • 5 окт 2025 | 20:30
  • 1445
  • 0

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини изрази задоволството си от успеха с 2:1 при визитата на Фиорентина. Това беше пета шампионатна победа за „вълците“ през сезона и с нея те поне временно се изкачиха на върха в Серия "А".

Рома продължи с победите в Серия "А" с обрат срещу Фиорентина
Рома продължи с победите в Серия "А" с обрат срещу Фиорентина

„Щастлив съм заради феновете и отбора, че сме на първо място. Това е награда за представянето на играчите. Някои хора все още не ни отдават заслуженото за това, че сме на тази позиция, но тимът се подобрява и качеството на играта се увеличава. Има голяма отдаденост от футболистите и съм особено радостен за тях. Излизаме в почивка с голяма увереност и знаем какво трябва да подобрим. Поздравления за играчите, като се наслаждаваме на момента.

Пауло Дибала и Лоренцо Пелегрини? В момента това са двамата играчи с най-голямо качество. Те се справиха умело в контролирането и защитаването на топката. Беше ни трудно да се справим с тримата нападатели на Фиорентина. Можехме да страдаме дълго време, но благодарение на техния контрол на топката успяхме да се справим добре. Евън Фъргюсън има проблем с глезена, заради който не можеше да играе. Пауло Дибала поднови тренировки в петък, но никога не губи своята техника. Той може да играе няколко минути във всяка атакуваща роля, но според мен трябва да си партнира с централен нападател, защото не е за тази позиция“, коментира Гасперини пред DAZN след двубоя.

Снимки: Gettyimages

