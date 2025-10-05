Популярни
Аспарух Аспарухов: Трябва да останем здраво стъпили на земята

  • 5 окт 2025 | 17:53
  • 220
  • 0

Аз съм много радостен, целият отбор е много радостен. Щастливи сме изключително много и горди от себе си, че успяхме да зарадваме целия български народ и ще даваме всичко от себе си така да продължаваме. Това каза за БНТ Аспарух Аспарухов, който стана световен вицешампион с отбора на България на Мондиала във Филипините.

Запитан как се е отразила на отбора всенародната любов, той заяви, че това е дало на момчетата мотивация да продължават да се развиват пред годината.

Аспарух Аспарухов: Много съм горд от постигнатото, но трябва да преследваме и по-големи цели
Аспарух Аспарухов: Много съм горд от постигнатото, но трябва да преследваме и по-големи цели

"Не очаквахме чак такова посрещане, но в момента, в който кацнахме в България и като видяхме за каква организация става въпрос и преди това разбира се, последните мачове, като видяхме хората как се бяха събрали да гледат мачовете на площадите в България, също се почувствахме горди", обясни Аспарухов.

"Перфектният волейболист" с Аспарух Аспарухов
"Перфектният волейболист" с Аспарух Аспарухов

На въпрос има ли мач, който никога няма да забрави, националът отговори:

Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище
Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище

"Мача с Щатите, мачовете от групите, последния мач със сигурност няма да го забравя, защото много ме е яд, че го изгубихме, но това е част от спорта.

Какво стои зад медала обаче?

"Изключително много пот, изключително много лишения, изключително много раздаване, което сме давали не само тази година, не само миналата, ами последните години, в които сме били с тези момчета в националните отбори. Трябва да благодарим на хората, които са работили преди това с нас и на тези, които работят сега с нас, за да стигнем до този резултат. Те са били част от този процес пред цялото време", заяви световният вицешампион.

"Горд съм от целия отбор, че успяхме да постигнем това нещо, защото това е едно от най-важните неща", каза още Аспарухов, който добави, че време за почивка няма.

На въпрос дали се чувства като герой от филма "Да се събудиш като суперзвезда", той отговори:

"Ами не, аз смятам, че трябва да останем здраво стъпили на земята. Трябва да се гордеем и да сме щастливи от това, което постигнахме. Все пак остава целта да се класираме за Олимпиадата и трябва да останем здраво стъпили на земята.

