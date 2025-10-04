Популярни
Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище

  4 окт 2025 | 13:03
Сребърният медалист от световното първенство по волейбол във Филипините Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище.

„Скъпо наше момче,  В града, в който си роден и пораснал, няма човек, който отново да не се вълнува от волейбол. Сребърният медал от световното първенство, който е на гърдите ти, е гордост и слава. Той е следствие на изключителен труд, упоритост и постоянство. Той е и отговорност, която ще носиш занапред. Цената му знаеш ти, твоите близки и съотборници. Както ти сам каза – тази цена си струва. Струва си - заради примера, който даваш  на много млади хора. Струва си - заради всяко едно дете, което си вдъхновил да влезе в залата. Струва си - заради това, че една нация и народ вдигна гордо глава. Струва си - за това, че името на България кънти по света. Струва си и защото даде повод на Божурчани да покажат, че обичат своите деца и се гордеят с постиженията им. Благодарим ти искрено и от сърце за всяка пролята сълза от щастие, за всеки повод да развеем българското знаме и да се прегърнем, за всяко ставане на крака, за да чуем заедно със Света - Химна на България, за всяка надежда за Бъдеще! Ще бъдем тук – за теб  и за отбора– няма да спрем да ви подкрепяме и да те чакаме. Ще се хванем за ръце и ще се съберем, за да ви изпратим толкова енергия и сила, колкото ви трябват, за да  продължите да побеждавате! Бъди здрав, не спирай да мечтаеш и сбъдваш! С обич – Божурчани“, гласи публикацията в социалните мрежи читалище „Христо Ботев“, гр. Божурище.

„Не очаквахме чак такова посрещане. В момента, в който кацнахме в България и видяхме за каква организация става въпрос…Преди това, разбира се, в последните мачове видяхме, че хората се събират да гледат мачовете на площадите в цяла България. Почувствахме се горди и това ни даде топлина“, коментира Аспарухов пред БНТ.

