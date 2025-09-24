Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 941
  • 1

БФ Волейбол проведе заседание на Управителния съвет, на което беше разгледан докладът на старши треньора на женския национален отбор Антонина Зетова относно представянето на тима на Световното първенство в Тайланд.

Антонина Зетова: Това е животът, понякога трябва и малко късмет, който ние нямахме
Антонина Зетова: Това е животът, понякога трябва и малко късмет, който ние нямахме

След проведени разговори с г-жа Зетова обсъждане по време на заседанието, Управителният съвет взе решение да се съобрази с нейното желание да прекрати ангажимента си като национален селекционер.

БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

Селекционерът на САЩ Карч Кирали: С България ще бъде истинска битка, нямаме търпение!

  • 23 сеп 2025 | 21:02
  • 22534
  • 6
Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

  • 23 сеп 2025 | 20:42
  • 9499
  • 1
Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите

Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите

  • 23 сеп 2025 | 20:36
  • 2072
  • 0
Лазар Бучков: Връщам се в шампионски отбор, надявам се да повторим успехите

Лазар Бучков: Връщам се в шампионски отбор, надявам се да повторим успехите

  • 23 сеп 2025 | 20:26
  • 2201
  • 0
Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

  • 23 сеп 2025 | 20:18
  • 2134
  • 0
Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

  • 23 сеп 2025 | 20:14
  • 6945
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 44198
  • 84
Гледай на живо: Александър Димитров е новият селекционер на България

Гледай на живо: Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 9851
  • 11
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 84
  • 0
Официално: Тодор Янчев е селекционер на младежите

Официално: Тодор Янчев е селекционер на младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 495
  • 0
Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

Лудогорец срещу шведската стомана в ЛЕ, на фона на гонитбата с Левски

  • 24 сеп 2025 | 08:00
  • 5509
  • 14