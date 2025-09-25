Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. 3 варианта за заместник на Антонина Зетова начело на България

3 варианта за заместник на Антонина Зетова начело на България

  • 25 сеп 2025 | 09:50
  • 10552
  • 11

Волейболната легенда Антонина Зетова се задържа само 1 г. начело на националния отбор за жени.

Тя бе назначена за заместник на италианеца Лоренцо Мичели, след като миналото лято изведе девойките под 18 г. до европейската титла.

Начело на дамите Зетова записа 4 победи и 8 загуби в Лигата на нациите и рекордно класиране в турнира - 11-о място.

На Световното в Тайланд обаче бе регистриран антирекорд на такъв форум - 27-а позиция след 3 загуби в групата. Те бяха срещу Канада, Турция и Испания.

Според съобщението на федерацията раздялата е заради желанието на Зетова да прекрати ангажимента си като национален селекционер.

Вече се спрягат имена за неин заместник. Някак естествено идва това на Атанас Петров. Той пое от Зетова държавния тим за волейболистки до 19 г. и го направи световен шампион това лято.

Така за първи път България има планетарна титла в който и да е женски колективен спорт.

Вариант е и Иван Петков, който в момента е без ангажимент. Той кандидатства заедно със Зетова в края на миналата година. Петков води националките от 2018 до 2021 г. За последно бе начело на френския Волеро.

Треньорът на дамите на Левски Радослав Арсов също е опция. Той има богат опит в Русия и Франция, а 2 пъти е бил помощник в държавния ни тим.

"24 часа"

