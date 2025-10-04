Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Алехандро Сагерас: Този мач ни направи по-добри

Алехандро Сагерас: Този мач ни направи по-добри

  • 4 окт 2025 | 22:39
  • 692
  • 1

Треньорът на Берое Алехандро Сагерас сподели първите си впечатления след поражението на тима с 1:3 от Левски в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

"Много съм горд, имаме най-младия отбор в България. Играхме много минути с един човек по-малко. Можеше да направим и равенство, имахме много ясна ситуация за 2:1. Това говори за характера на този отбор. Това е млад отбор, който расте всеки ден. Този мач ни направи по-добри. Само трябваше да вкараме този втори гол.

Искаме нашия модел на игра, лицето на Берое. С тези млади играчи, които се адаптират към първенството. Момчетата се влагат по най-добрия начин, дано следващият път имаме шанс да поведем в резултата. Не сме доволни, но сме горди, че момчетата защитиха емблемата на Берое. Дойдохме да спечелим този мач и гледаме да работим по най-добрия начин", заяви треньорът на "зелените".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Очакван успех за Локо (Мездра)

Очакван успех за Локо (Мездра)

  • 4 окт 2025 | 21:56
  • 822
  • 0
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 95379
  • 168
Шопов титуляр при загуба на Осиек

Шопов титуляр при загуба на Осиек

  • 4 окт 2025 | 21:50
  • 609
  • 0
Несебър подчини Марица (Милево)

Несебър подчини Марица (Милево)

  • 4 окт 2025 | 21:46
  • 601
  • 1
Хикс в Костинброд

Хикс в Костинброд

  • 4 окт 2025 | 21:32
  • 692
  • 1
Сливнишки герой спечели в Ботевград

Сливнишки герой спечели в Ботевград

  • 4 окт 2025 | 21:22
  • 567
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 95379
  • 168
Реал Мадрид 3:1 Виляреал, гол на Мбапе

Реал Мадрид 3:1 Виляреал, гол на Мбапе

  • 4 окт 2025 | 23:03
  • 11157
  • 20
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 20107
  • 11
Веласкес: Направихме много добър мач

Веласкес: Направихме много добър мач

  • 4 окт 2025 | 22:41
  • 3165
  • 5
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 27686
  • 12
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 27149
  • 41