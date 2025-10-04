Алехандро Сагерас: Този мач ни направи по-добри

Треньорът на Берое Алехандро Сагерас сподели първите си впечатления след поражението на тима с 1:3 от Левски в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

"Много съм горд, имаме най-младия отбор в България. Играхме много минути с един човек по-малко. Можеше да направим и равенство, имахме много ясна ситуация за 2:1. Това говори за характера на този отбор. Това е млад отбор, който расте всеки ден. Този мач ни направи по-добри. Само трябваше да вкараме този втори гол.



Искаме нашия модел на игра, лицето на Берое. С тези млади играчи, които се адаптират към първенството. Момчетата се влагат по най-добрия начин, дано следващият път имаме шанс да поведем в резултата. Не сме доволни, но сме горди, че момчетата защитиха емблемата на Берое. Дойдохме да спечелим този мач и гледаме да работим по най-добрия начин", заяви треньорът на "зелените".