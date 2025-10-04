Марин Петков: Можеше да изгорим

Марин Петков бе доволен от победата на неговия Левски с 3:1 над Берое. Националът обаче призна, че "сините" е можело да се издънят заради многото пропуски преди изравнителният гол на заралии.

"През първото полувреме стояхме много добре и реалният резултат трябваше да е 2-3 на нула. Но, както казват, ако не вкарваш, ще ти вкарат и можеше да изгорим. През втората част имахме положения и можехме да си направим мача много по-лесен още преди почивката. Треньорът ми каза къде да се позиционирам и ми пожела успех. Футболът е игра на моменти. Когато имаш шанс, трябва да го оползотвориш и се надявам винаги да го правя. Рожденият ми ден беше преди два дни, а на Веласкес е утре, но този гол посвещавам на семейството си", каза Петков.