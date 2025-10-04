Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Марин Петков: Можеше да изгорим

Марин Петков: Можеше да изгорим

  • 4 окт 2025 | 22:30
  • 963
  • 0

Марин Петков бе доволен от победата на неговия Левски с 3:1 над Берое. Националът обаче призна, че "сините" е можело да се издънят заради многото пропуски преди изравнителният гол на заралии.

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

"През първото полувреме стояхме много добре и реалният резултат трябваше да е 2-3 на нула. Но, както казват, ако не вкарваш, ще ти вкарат и можеше да изгорим. През втората част имахме положения и можехме да си направим мача много по-лесен още преди почивката. Треньорът ми каза къде да се позиционирам и ми пожела успех. Футболът е игра на моменти. Когато имаш шанс, трябва да го оползотвориш и се надявам винаги да го правя. Рожденият ми ден беше преди два дни, а на Веласкес е утре, но този гол посвещавам на семейството си", каза Петков.

