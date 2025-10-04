Леклер: Дори не сме близо до най-бързите

Шарл Леклер остана едва 7-и в квалификацията в Сингапур днес и призна, че има проблеми с настройките на колата и се бори със сериозно недозавиване и твърде остри реакции на автомобила при загуба на сцепление.
„В първата тренировка тръгнахме добре – обясни Шарл пред тв Canal+. – Трябваше да направим някои промени по колата и след това от втората тренировка имаме проблеми, особено аз, във втората и третата тренировки останах много назад. Дори не сме близо до най-бързите.
„В последните два уикенда изобщо не усещам колата и това е странно, тъй като говорим за улични трасета, на които обикновено съм много по-уверен. Трябва да разберем какво не е наред, защото не съм на нивото, на което трябва да съм и така губим точки.
„Наистина имам проблеми при намирането на сцеплението, колата ми много сериозно недозавива, реагира много остро при загуба на сцепление, непредвидима и аз не се справям особено добре, когато имам толкова силно недозавиване.“
Снимки: Gettyimages