Ландо Норис: Това са Ред Бул, те винаги се оплакват

  • 4 окт 2025 | 19:11
  • 969
  • 0

Ландо Норис отговори много бързо на Макс Верстапен, който се оплака, че последната му бърза обиколка в квалификацията днес е била провалена от британеца, който се е оказал пред него.

Макс атакува завой №16, но на няколко секунди пред него вървеше Норис, който беше с по-ниско темпо. Верстапен се отказа от бързия си тур, след което саркастично поздрави с вдигнат палец Норис, а след това се оплака от него в първите тв интервюта.

Състезателният инженер на Макс Джанпиеро Ламбиазе също нагнети напрежението, като веднага след инцидента каза по радиото на Верстапен, че може „да благодари за това на приятеля си“.

„Те винаги се оплакват, оплакват се за всичко, това е Ред Бул – невъзмутимо обясни Норис по-късно. – Дори не разбрах, че Макс е зад мен, аз бях на около 3 секунди пред него. Дори не мога да разбера какво става.

„Утре ме чака трудно състезание, ще трябва да печеля позиции от пето място на старта. Така и не направих сериозни серии обиколки с повече гориво, така че утре ще е по-трудно, но съм оптимист, че можем да напреднем.“

Онборд кадрите от колата на Макс показват Норис, но той е доста по-напред от Верстапен , за да има реално влияние върху представянето му, но световният шампион реши да се откаже от тура си.

Снимки: Gettyimages

