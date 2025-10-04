Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Официално: Пилотите на Уилямс са дисквалифицирани

Официално: Пилотите на Уилямс са дисквалифицирани

  • 4 окт 2025 | 20:04
Двамата пилоти на Уилямс Алекс Албон и Карлос Сайнц са дисквалифицирани от квалификацията за Гран При на Сингапур заради нарушение на правилата за DRS системите. Това обяви официално ФИА след заседанието на спортните комисари на „Марина Бей“.

Албон и Сайнц се класираха 12-и и 13-и в квалификацията днес, но в закрития парк беше открито, че при отварянето на хоризонталния подвижен елемент на задното крило, отворът между него и долния неподвижен елемент надхвърля разрешените 85 милиметра.

Веднага след откриването на това нарушение специалистите бяха единодушни, че дисквалификацията на Албон и Сайнц е неизбежна. Прецедентите до момента – с Люис Хамилтън в Бразилия през 2021 и с двете коли на Хаас в Монако през 2024, завършиха по същия начин – с дисквалификация след такова нарушение на техническите правила.

От Уилямс обявиха, че няма да оспорват измерването на разстоянията и отворите, извършено от ФИА, както и точността на резултатите, а също така от тима потвърдиха, че задните крила и на двете им коли не отговарят на правилата.

Ако няма някакви сериозни промени по колите на Албон и Сайнц, то утре се очаква двамата да стартират от последна редица.

Снимки: Gettyimages

