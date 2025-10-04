Верстапен: Битката за първото място можеше да е по-оспорвана

Световният шампион Макс Верстапен остана втори в квалификацията за Гран При на Сингапур, но се оплака, че е бил задържан от по-бавен автомобил.

„Това се случва, когато догониш по-бавен автомобил, който се движи с 2 секунди на обиколка по-бавно от теб, но е на състезателната линия – обясни Верстапен, който не се сдържа и изпсува по радиото във финалните секунди на сесията. – Забави ме Макларън, но не беше Оскар Пиастри. Отбелязал съм го и няма да го забравя.

Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур

„Иначе колата ни е много добра, страхотен прогрес, новите неща дават резултат. Ако не беше това забавяне, можех да съм по-близо до Джордж и първото място, изобщо битката за полпозишъна да е по-оспорвана.“

Ръсел: Страхотно е да съм на полпозишън

Пиастри: Нямаше как да се боря за първото място

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages