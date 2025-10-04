Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: Битката за първото място можеше да е по-оспорвана

Верстапен: Битката за първото място можеше да е по-оспорвана

  • 4 окт 2025 | 17:39
  • 867
  • 0
Верстапен: Битката за първото място можеше да е по-оспорвана

Световният шампион Макс Верстапен остана втори в квалификацията за Гран При на Сингапур, но се оплака, че е бил задържан от по-бавен автомобил.

„Това се случва, когато догониш по-бавен автомобил, който се движи с 2 секунди на обиколка по-бавно от теб, но е на състезателната линия – обясни Верстапен, който не се сдържа и изпсува по радиото във финалните секунди на сесията. – Забави ме Макларън, но не беше Оскар Пиастри. Отбелязал съм го и няма да го забравя.

Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур
Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур

„Иначе колата ни е много добра, страхотен прогрес, новите неща дават резултат. Ако не беше това забавяне, можех да съм по-близо до Джордж и първото място, изобщо битката за полпозишъна да е по-оспорвана.“

Ръсел: Страхотно е да съм на полпозишън
Ръсел: Страхотно е да съм на полпозишън
 Пиастри: Нямаше как да се боря за първото място
Пиастри: Нямаше как да се боря за първото място
 Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур

Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур

  • 4 окт 2025 | 15:45
  • 2614
  • 1
7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

  • 4 окт 2025 | 15:42
  • 717
  • 0
Доменикали с противоречиво изказване за класическите писти във Формула 1

Доменикали с противоречиво изказване за класическите писти във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 15:13
  • 1010
  • 2
Нова изпускателна система за Леклер преди квалификацията

Нова изпускателна система за Леклер преди квалификацията

  • 4 окт 2025 | 14:52
  • 983
  • 0
Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 14:36
  • 1438
  • 0
Бътън: В Макларън започват да усещат напрежението

Бътън: В Макларън започват да усещат напрежението

  • 4 окт 2025 | 14:20
  • 944
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Берое, Сангаре води атаката на "сините"

11-те на Левски и Берое, Сангаре води атаката на "сините"

  • 4 окт 2025 | 19:07
  • 1235
  • 0
Монтана 1:2 Черно море, Коконов върна домакините в мача

Монтана 1:2 Черно море, Коконов върна домакините в мача

  • 4 окт 2025 | 19:07
  • 7329
  • 4
Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 21224
  • 31
Съставите на Челси и Ливърпул, Виртц и Екитике са на пейката

Съставите на Челси и Ливърпул, Виртц и Екитике са на пейката

  • 4 окт 2025 | 18:33
  • 2420
  • 3
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 6497
  • 11
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 9371
  • 4