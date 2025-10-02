"Моряците" тръгват към "Огоста" с положителен баланс

В краткото си съперничеството с отбора на Монтана, Черно море има превес с десет победи и три загуби, а други три срещи са завършили наравно. След двубоя срещу Септември (1:1), треньорът Илиан Илиев подчерта липсата на постоянство в тима и правилните смени, които трябва да се извършват, за да внасят необходимата свежест.

Левият защитник Жоао Бандаро все още е контузен, както и младият халф Берк Бейхан, чието отсъствие от началото на шампионата се чувства. Със сигурност ще има някои корекции в състава за предстоящия сблъсък, а всяка точка за "моряците" е важна в битката за призовите места, където конкуренцията е доста сериозна през този сезон.

Илиан Илиев: Липсва ни постоянство

В стремежа към трите точки е твърде вероятно отборът да играе по-агресивно и да премине към схема 4-2-3-1. Опитният треньор Илиан Илиев често прави ротации и не е изключено по фланговете да действат Жоао Педро и Николай Златев, а Георги Лазаров да помага в ролята на втори нападател на Селсо Сидни. Добри опции са маневрените Уеслен Жуниор и Андреяс Калкан, които са способни да внасят острота и сила в нападение.



Пламен Трендафилов