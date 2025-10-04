Монтана посреща Черно море в здрав сблъсък на "Огоста"

Монтана и Черно море ще се изправят един срещу друг в мач от 11-ия кръг на efbet Лига на стадион "Огоста". Двубоят ще бъде ръководен от Георги Давидов и се очертава като важен за амбициите на двата отбора в първенството.

Черно море заема петата позиция в класирането с 19 точки от 10 изиграни мача, като отборът има положителна голова разлика с 15 отбелязани и само 6 допуснати гола. Варненци са в добра форма и се борят за място в първата четворка.



В последния мач от първенството обаче "моряците" завършиха 1:1 със Септември във Варна.

Черно море хвърли много усилия, но не успя да пречупи Септември (Сф) на "Тича"

От своя страна, Монтана се намира на 10-о място с 11 точки от същия брой срещи, като тимът има негативна голова разлика – 7 вкарани срещу 16 допуснати гола. Домакините се нуждаят от победа, за да се отдалечат от опасната зона.



В последния кръг футболистите на Анатоли Нанков допуснаха поражение с 0:3 от Лудогорец в Разград.

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

МОНТАНА - ЧЕРНО МОРЕ

Начало: 17:45 часа

Стадион: "Огоста", Монтана

Главен съдия: Георги Давидов