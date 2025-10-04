Популярни
Монтана посреща Черно море в здрав сблъсък на "Огоста"

  • 4 окт 2025 | 07:13
  • 394
  • 0
Монтана посреща Черно море в здрав сблъсък на "Огоста"

Монтана и Черно море ще се изправят един срещу друг в мач от 11-ия кръг на efbet Лига на стадион "Огоста". Двубоят ще бъде ръководен от Георги Давидов и се очертава като важен за амбициите на двата отбора в първенството.

Черно море заема петата позиция в класирането с 19 точки от 10 изиграни мача, като отборът има положителна голова разлика с 15 отбелязани и само 6 допуснати гола. Варненци са в добра форма и се борят за място в първата четворка.

В последния мач от първенството обаче "моряците" завършиха 1:1 със Септември във Варна.

Черно море хвърли много усилия, но не успя да пречупи Септември (Сф) на "Тича"
Черно море хвърли много усилия, но не успя да пречупи Септември (Сф) на "Тича"

От своя страна, Монтана се намира на 10-о място с 11 точки от същия брой срещи, като тимът има негативна голова разлика – 7 вкарани срещу 16 допуснати гола. Домакините се нуждаят от победа, за да се отдалечат от опасната зона.

В последния кръг футболистите на Анатоли Нанков допуснаха поражение с 0:3 от Лудогорец в Разград.

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

МОНТАНА - ЧЕРНО МОРЕ

Начало: 17:45 часа
Стадион: "Огоста", Монтана
Главен съдия: Георги Давидов

