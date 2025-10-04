Популярни
Пиастри: Нямаше как да се боря за първото място

  • 4 окт 2025 | 17:33
Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри завърши трети в квалификацията за Гран При на Сингапур и веднага призна, че за него е било невъзможно да се бори за първото място.

„Бих искал да постигна повече в квалификацията, но не мисля, че имахме откъде да вземем тези 4 десети от секундата, за да съм на полпозишън – обясни Оскар. – Нямаше как да се боря за първото място.

Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур
Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур

„Но съм сравнително доволен от това класиране. Уикендът върви добре за нас и подобряваме представянето си в хода му. Чиста квалификация и това беше всичко, което можех да искам от тази трудна сесия.“

Ръсел: Страхотно е да съм на полпозишън
Ръсел: Страхотно е да съм на полпозишън
 Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Снимки: Gettyimages

