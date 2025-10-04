Пиастри: Нямаше как да се боря за първото място

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри завърши трети в квалификацията за Гран При на Сингапур и веднага призна, че за него е било невъзможно да се бори за първото място.

„Бих искал да постигна повече в квалификацията, но не мисля, че имахме откъде да вземем тези 4 десети от секундата, за да съм на полпозишън – обясни Оскар. – Нямаше как да се боря за първото място.

Oscar Piastri pushing those limits at the penultimate corner too!



This is going to come down to the finest of margins 🤏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/bWlU3WSyCQ — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Магическо каране донесе на Джордж Ръсел полпозишъна в Сингапур

„Но съм сравнително доволен от това класиране. Уикендът върви добре за нас и подобряваме представянето си в хода му. Чиста квалификация и това беше всичко, което можех да искам от тази трудна сесия.“

Ръсел: Страхотно е да съм на полпозишън

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages