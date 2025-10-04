Дебютният гол на Гюндоган спаси Галатасарай в дербито с Бешикташ

Галатасарай загуби първи точки в турската СуперЛига. Тимът завърши 1:1 в истанбулското дерби срещу Бешикташ и остава лидер в класирането. Илкай Гюндоган отбеляза дебютното си попадение за шампионите и донесе равенството, след като преди това Тами Ейбрахам даде преднина на Бешикташ, а Давинсон Санчес остави Галатасарай в намален състав още в 34-тата минута с директен червен картон.

Бешикташ направи твърде малко, за да вземе победата, въпреки численото си превъзходство. Съставът на Серген Ялчън пропусна да излезе на четвъртата позиция, измествайки Гьозтепе на Станимир Стоилов.

Галатасарай влезе в двубоя с огромно самочувствие. Отборът на Окан Бурук спечели всичките си 7 мача от началото на сезона в първенството, а преди няколко дни постигна респектиращ успех с 1:0 над Ливърпул в Шампионската лига.

Бешикташ се нуждаеше от време, за да навлезе във форма, но в предишните два кръга записа победи, с които се изкачи в горната половина на таблицата. "Черните орли" стартираха дербито по възможно най-добрия начин и в 12-тата минута поведоха с гол на Тами Ейбрахам. Английският нападател беше на точното място след намеса на вратаря Угурджан Чакър и с добавка отблизо прати топката в мрежата.

Галатасарай веднага взе инициативата, но трудно стигаше до чисти положения. В 34-тата минута домакините останаха в намален състав, след като Давинсон Санчес фаулира откъсващия се Рафа Силва и реферът го изгони. Това беше първи червен картон за Галатасарай в домакински мач от Суперлигата от три години насам.

Проблемите за шампионите можеха да станат още по-сериозни в края на полувремето, когато изнервеният Осимен изрита Давид Юрашек, но се размина само с жълт картон.

Макар и в намален състав, Галатасарай съумя да изравни в началото на втората част. Лукас Торейра отне топката в половината на Бешикташ, а оказалият се на голова позиция Гюндоган хладнокръвно преодоля Мерт Гюнок и отбеляза първото си попадение с екипа на новия си отбор.

След гола съперниците заиграха много предпазливо. Бешикташ имаше предимство в притежанието на топката, но това не водеше до опасности пред вратата на Чакър. В края Галатасарай опита да стигне до пълен обрат, но Гюнок се намеси добре при няколко разбърквания.