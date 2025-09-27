Късметът и Икарди помогнаха за седмата поредна победа на Галатасарай

Галатасарай продължи победната си серия от началото на сезона в Турция. Отборът на Окан Буруй записа седми последователен успех, след като се наложи с 1:0 над Аланияспор. Попадението за гранда от Истанбул отбеляза Мауро Икарди в 23-тата минута с пета, възползвайки се от остро пдоаване на Вилфрид Синго.

Късметът също беше на страната на гостите, защото Аланияспор отправи цели 22 удара, от които 8 точни, но нито един от тях не се превърна в попадение. Вратарят на Галатасарай Угурджан Чакър направи няколко впечатляващи спасявания и получи най-висока оценка от всички на терена.

През втората част доминацията на Аланияспор беше още по-сериозна. В 90-ата минута Руан уцели гредата, а в добавеното време отново той се оказа на чиста позиция, но от няколко метра прати топката над вратата.

Поражението остави Аланияспор на 8-о място в класирането с 9 точки, колкото има и Бешикташ.