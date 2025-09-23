Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Галатасарай продължава без грешка

Галатасарай продължава без грешка

  • 23 сеп 2025 | 04:13
  • 373
  • 0
Галатасарай продължава без грешка

Турският шампион Галатасарай постигна шеста поредна победа в първенството и оглавява класирането с пълен актив от 18 точки. Съставът на Окан Буруй се наложи над гостуващия Коняспор с 3:1 и се реваншира пред феновете си за разгромното поражение с 1:5 срещу Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига.

Юнус Акгюн откри резултата в 23-тата минута, след като технично прибра топката пред защитник на гостите и я прати в мрежата. В самия край на първото полувреме Галатасарай удвои аванса си. Акгюн подаде с едно докосване към Мауро Икарди, а за него не беше проблем от няколко метра да се разпише за 2:0.

Третото попадение във вратата на Коняспор отбеляза Лукас Торейра. Уругваецът изненада стража Дениз Ерташ с изстрел извън наказателното поле. В 79-ата минута Умут Найир се освободи между няколко футболисти на Галатасарай и майсторски върна едно попадение.

Третият пореден мач без победа остави Коняспор на 9-о място в класирането със 7 точки.

