Бивш футболист на Лудогорец наказа Краев и компания

Апоел (Тел Авив) допусна първа загуба от старта на сезона в Израел. Тимът на Андриан Краев отстъпи с 1:2 на лидера Апоел (Беер Шева), който вече има 6 победи и оглавява таблицата с пълен актив от 18 точки.

Краев хвърли много усилия в средата на терена, а в средата на второто полувреме получи жълт картон. Българският национал остана на терена през всичките 90 минути.

Резултата в полза на Апоел (БШ) откри Офир Давидзада в 5-ата минута след асистенция на Матан Балтакса. Много бързо гостите изравниха чрез Став Туриел, а до почивката не допуснаха нови сериозни опасности пред вратата си.

Решаващия втори гол в дербито отбеляза Дан Битон. Бившият футболист на Лудогорец се разписа от дузпа в 73-тата минута. Поражението остави Апоел (Тел Авив) на 3-то място с 13 точки, колкото иматоще Макаби (Тел Авив) и Бейтар (Йерусалим).