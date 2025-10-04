Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски 3:1 Берое, Марин Петков с нов важен гол
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Тел Авив)
  3. Бивш футболист на Лудогорец наказа Краев и компания

Бивш футболист на Лудогорец наказа Краев и компания

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 176
  • 0
Бивш футболист на Лудогорец наказа Краев и компания

Апоел (Тел Авив) допусна първа загуба от старта на сезона в Израел. Тимът на Андриан Краев отстъпи с 1:2 на лидера Апоел (Беер Шева), който вече има 6 победи и оглавява таблицата с пълен актив от 18 точки.

Краев хвърли много усилия в средата на терена, а в средата на второто полувреме получи жълт картон. Българският национал остана на терена през всичките 90 минути.

Резултата в полза на Апоел (БШ) откри Офир Давидзада в 5-ата минута след асистенция на Матан Балтакса. Много бързо гостите изравниха чрез Став Туриел, а до почивката не допуснаха нови сериозни опасности пред вратата си.

Решаващия втори гол в дербито отбеляза Дан Битон. Бившият футболист на Лудогорец се разписа от дузпа в 73-тата минута. Поражението остави Апоел (Тел Авив) на 3-то място с 13 точки, колкото иматоще Макаби (Тел Авив) и Бейтар (Йерусалим).

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

  • 4 окт 2025 | 14:58
  • 1514
  • 2
Динамо (Букурещ) и Миланов се катерят към върха

Динамо (Букурещ) и Миланов се катерят към върха

  • 3 окт 2025 | 22:35
  • 1596
  • 0
Селта обърна ПАОК и Десподов

Селта обърна ПАОК и Десподов

  • 3 окт 2025 | 00:10
  • 11243
  • 2
Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

  • 2 окт 2025 | 23:54
  • 2075
  • 0
Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

  • 2 окт 2025 | 22:26
  • 1845
  • 0
Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

  • 2 окт 2025 | 14:33
  • 1745
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 82067
  • 124
Реал Мадрид 0:0 Виляреал, натиск на "белите"

Реал Мадрид 0:0 Виляреал, натиск на "белите"

  • 4 окт 2025 | 22:03
  • 4391
  • 5
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 24060
  • 9
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 20321
  • 36
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 16109
  • 12
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 18888
  • 11